一名女孩在苗栗某工廠擔任包裝員，日前因職傷造成右腳截肢，事後老闆僅包一萬元打發，勞資雙方經調解後只願意給10萬撫慰金，消息一出引起網友公憤，律師呂秋遠也對此事件在臉書上發文聲援，點名這間工廠的處理方式欠佳，呂秋遠也認為該老闆娘曾說：「截肢而已，不嚴重」等語，缺乏同理心，很可能從重量刑。

據了解，日前苗栗有位女子在包裝工廠工作，因操作機台時右腳不甚被捲入，遭重達1100公斤貨物輾過，經送醫後，醫生評斷女孩右腿保不住需要截肢，女子最終失去了右腳。

律師呂秋遠在臉書上發文聲援因職傷被截肢的苗栗女孩，貼文寫下「突然自己的一隻腿不見了，會是什麼感覺呢？」，他表示這件基層工作裡，因雇主未注意員工訓練；機器維修等等，發生的意外，這是公傷，如果是因雇主的過失，應該負起過失重傷害的刑責，以及損害賠償，且在公傷期間，除特殊狀況，否則不能解雇，必須給予有薪病假，醫藥費，往後應該安排相對應能力的工作。另外還有失能損害賠償等相關問題。

苗栗女子因職傷導致右腿截肢，無良老闆竟說：「截肢而已，不嚴重」，此話一出惹怒律師呂秋遠。（翻攝論壇PTT）

據了解，雇主只願意給付慰問金1萬元，甚至將員工踢出公司群組，雙方進入調解以後，公司願意給10萬元和解。員工不願意接受，所以雙方調解不成立。

對此，呂秋遠痛批：「10萬元？公司的法務是往生了嗎？」，並直言過失重傷害罪倘若成立，就連易科罰金的機會都不一定有，相關人員可能要入獄服刑，質疑公司卻僅願意給10萬元；呂秋遠斥責，更遑論該公司老闆娘竟然說「截肢而已，不嚴重」以及「你媽中風，還能走路已經不錯了」等語，呂認為若這些話屬實，那該公司老闆娘恐怕連基本的同理心都沒有，最終檢方要求從重量刑也是有可能的。

看見律師呂秋遠公開聲援，網友也紛紛留言「麗絲的正義感，如社會的警鐘，是我最欣賞的！」、「謝謝律師幫忙」、「呂麗絲出手了！必能好結果」、「希望能為這孩子討回公道」、「呂麗絲要幫忙她！才27歲內」、「謝謝麗絲為這孩子發聲」。也有網友痛批這家公司表示「拜託沒良心的別出來開公司，你拿錢買員工的肝喝員工的血，晚上怎麼睡的著，你還算人嗎？」。呂秋遠也在留言處貼上五月天的歌曲《勇敢》為苗栗女孩加油打氣。