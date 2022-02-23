全台首家迪士尼愛麗絲夢遊仙境主題快閃店，2月24日至4月5日，在統一時代百貨高雄店1F奇妙登場。（柯宗緯攝）

全台首家迪士尼愛麗絲夢遊仙境主題快閃店，2月24日至4月5日，在統一時代百貨高雄店1F奇妙登場。（柯宗緯攝）

全台首家迪士尼愛麗絲夢遊仙境主題快閃店，2月24日至4月5日，在統一時代百貨高雄店1F奇妙登場。（柯宗緯攝）

迪士尼愛麗絲夢遊仙境在台灣開跑第一家主題快閃店，推出系列周邊商品。（柯宗緯攝）

全台首家迪士尼愛麗絲夢遊仙境主題快閃店，2月24日至4月5日，在統一時代百貨高雄店1F奇妙登場，以經典花園、下午茶場景搭配最具春天氣息的粉嫩色系，打造奇幻又浪漫的主題快閃店，還有超美打卡點還原童話經典場面。

迪士尼愛麗絲夢遊仙境在台灣開跑第一家主題快閃店，為期40天的快閃活動，一次收集最齊全的迪士尼系列商品，還有眾多愛麗絲主題全新商品，如迎接春季特別打造的的愛麗絲與妙妙貓主題造型野餐墊及迪士尼造型手把拖盤、小巧的擴香組、造型一卡通等。最受矚目的還有FRESH 02的愛麗絲夢遊仙境系列彩妝，專為亞洲膚色調配，均勻服貼。

愛麗絲粉奇妙快閃店更以花園茶會的主題打造歡樂的奇幻場景，不論哪個角度、哪個角落都超好拍，徹底攻佔民眾的相機記憶體。一進入賣場即有象徵入口的派對拱門以及超巨大的茶壺，站在一旁有如愛麗絲喝下縮小藥水後一樣的奇幻效果。

快閃店前方更擺上了華麗豐富的午茶桌，民眾可以坐進裡頭，體驗童話中愛麗絲參與下午茶派對的樂趣，兩側除了有主角愛麗絲充滿好奇的經典表情畫面，還有兔子先生催促時間來不及。

迪士尼愛麗絲粉奇妙快閃店開幕首5日恰逢228連假，加碼推出優惠活動，至快閃店完成拍照打卡任務，即可以$299超值加購價把《愛麗絲珪藻土杯墊》兩入（市價350元）帶回家。照片同步上傳到粉絲團還可參加抽獎，帶回全台限量商品。