（夢時代於一1樓戶外廣場，打造繽紛浪漫的櫻花樹旋轉鞦韆。圖／夢時代提供）

春天的腳步已悄悄接近，為迎接春季到來，夢時代將變身粉紅奇幻樂園！自即日起至4月17日止，1樓戶外廣場首次打造繽紛浪漫的櫻花樹旋轉鞦韆，現場還有夢幻旋轉馬車、旋轉飛機等共9項遊樂設施，民眾如持有夢時代APP，則可憑APP活動券購買300元歡樂套票並加贈單項設施搭乘券乙張，這個春天，就讓夢時代陪伴大小朋友度過溫馨美好時光！

粉紅鞦韆超夢幻！巨型日式鳥居情境與粉嫩綻放的櫻花樹，春暖花開的美麗拍照遊玩景點就在高雄夢時代，凡是在活動期間搭乘粉紅鞦韆，可免費獲得一杯道地和風美味的拉麵道日式味噌或日式豚骨風味杯麵一碗，送完為止，民眾可把握機會感受和風浪漫。

統一時代百貨高雄店表示，自2015年起已連續7年以粉紅為主題，為消費者設計專屬野餐活動，今年將於3月19日至20日、3月26日至27日兩個周末登場，以迪士尼愛麗絲為主題，邀請14組藝人輪番演出LIVE音樂時光，活動當天dress code成「愛麗絲夢遊仙境」或「迪士尼經典動畫人物」即可抽愛麗絲夢遊仙境限定商品！與此同時，野餐活動日還會有40攤以上的粉紅水水市集共襄盛舉，讓粉絲們一起走進童話世界玩樂聽音樂！