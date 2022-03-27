蛇類通常以水平波狀彎曲方式在地上爬行，但你有看過蟒蛇爬樹嗎？印度森林服務部門人員日前分享巨蟒爬樹的影片，只見牠纏住一顆椰子樹，以逆時鐘旋轉的方式向上爬，超狂爬法讓不少人看呆，不過研究顯示，蛇類其實除了常見的蜿蜒爬行外，還有另外3種移動方式。

蛇其實也會爬樹，牠們會隨環境的狀況，選擇不同的移動方式。(影片來源/YouTube/viral ka fever)

綜合外媒報導，印度森林服務部門（IFS）人員南達（Susanta Nanda）日前在推特分享一段影片，只見一條體型巨大的黑色蟒蛇，死纏在椰子樹上，以一圈圈纏繞的方式向上爬，宛如在跳鋼管舞，而且一口氣爬到樹木頂端，罕見爬法也讓許多人驚呼，南達對此解釋此爬法為「收縮前進」（concertina locomotion）。

根據《國立自然科學博物館》指出，蛇類的爬行運動分為4種，第一是「蜿蜒爬行」（Serpentine crawling），就是蛇類最普遍的行動方法，蛇身向左右兩側擺動，形成波浪狀，得以向前爬行；第二是「收縮前進」，類似手風琴般收縮與伸張，常見於棲息在洞穴的蛇類，或在管狀、狹長空間爬行的蛇類，例如攀樹的網紋蟒或莫瑞蟒。

第三是「直線爬行」（Rectilinear crawling），常見於蟒蛇等體型較大的蛇類，以腹部鱗片做為支撐點，靠摩擦力抵住地面，利用腹肌往前拉行，第四則是「側繞行進」（Sidewinding locomotion），與收縮前進類似，但行進時會先以身體後半部抵住地面，前半部再向前側提升拉起，常見於棲息在沙地的蛇類，例如沙漠中的響尾蛇。