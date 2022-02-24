不少公司除了面試求職者外，還會致電求職者的前公司，查核資歷是否屬實，不過一名女網友爆料，公司有位同事還在職卻偷偷找新工作，不料主管接到其他公司的人資來電，表示要查核該名員工的資歷時，竟誇口稱讚對方，讓他順利找到新工作，引起網友熱議。

一名女網友昨（23日）在網路論壇Dcard發文表示，以前公司有位員工，不僅自我感覺良好、容易情緒失控，連工作能力也不佳，和同事們都相處不好，是同事間一致認定的「雷隊友」。面對如此難搞的員工，主管很想把他逼走，但又不想付資遣費，於是長期對他冷處理，希望藉此讓他知難而退。

她透露，最後超雷員工忍無可忍決定換新工作，沒多久主管就接到超雷員工下家公司的人資來電，表示想探聽他的工作能力，主管一聽立刻稱讚超雷員工，順利把他送走，讓她忍不住驚呼，「不是只有面試者可能虛造資歷，連接到查核電話的主管也可以」。

貼文一出，不少網友對主管的作為紛紛表示贊同，「讚，我就愛這種主管」、「不用付資遣費當然大讚」、「算是一個不翻臉的處理方式」、「正常發揮，不想翻臉就幫他找下家，兩人都獲利，但下家倒楣」。

不過也有網友持相反意見，「抓交替」、「雖然不用付資遣費，但是為了佔小便宜害到其他公司，感覺也是不太好吧」、「不太懂你們主管有什麼好稱讚的，面對不適任的員工就應該趕快付資遣錢再找新人，這不是最快解決問題的方式嗎，同時也可以盡快減輕其他同事的業務量」。