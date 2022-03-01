洗車美容廠竟淪他的小便池！1名網友發文爆料，桃園中壢某汽車美容廠的主管疑似不滿客人不辦會員卡，竟在客人離開後，朝客人的轎車車頭直接小便，離譜「解放照」被偷拍公布在網路引發撻伐，爆料者還說該主管經常直接在廠內小便；不過據悉該美容廠的員工與其他主管皆否認此事。

1名網友在臉書「爆料公社公開版」發文表示，桃園某百貨公司地下停車場的汽車美容廠1名主管，疑似因顧客不願辦會員卡就對客人報復，竟是朝「該客人車上尿尿」，還說該主管平時就會在洗車區尿尿，痛批超沒水準；據悉美容廠服務30分鐘只要199元，事後廠內員工回應應該是開玩笑。

1名網友發文爆料，桃園中壢某汽車美容廠的主管疑似不滿客人不辦會員卡，竟在客人離開後，朝客人的轎車車頭直接小便。（翻攝自臉書「爆料公社公開版」）

PO文照片中只見身穿藍衣的男子在車頭做出掏出下體的動作，另1張照片則是男子朝一旁地上小便；其他網友紛紛留言「留下尿液記號，下次客人來就知道是老客人來了」、「尿完還不是得自己洗乾淨」、「我以為路邊浪浪才會隨地大小便」、「真泡沫洗車」、「第一次看到狗是藍色的」、「最新的尿液鍍膜」、「真。尿素清潔劑」、「他就一直想尿尿啊！百貨公司的廁所又要走很遠」。

據悉該美容廠的經理事後對外回應，「照片大約四、五年前的照片，那個是臨時員工，在裡面玩耍的時候有點惡搞的成分，不是真實的狀況。」主管及員工都否認此事，事件真實性仍待釐清。