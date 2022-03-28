疫情指揮中心公布今日新增34例本土，新增的本土個案中，與基隆小吃店相關的佔12例，其中有2名警政相關行政人員，曾參加過3月24日的餐會；3名銀河小吃店客人，其中1人是海洋大學教授，1人為同行客人，另1人是基隆市民。

指揮中心表示，另7名確診者包含遭海大教授傳染的班上學生；6名是銀河小吃店顧客家屬造成的二信高職學生，目前全校皆已進行篩檢。

指揮中心表示，基隆小吃店相關群聚的病毒基因定序為BA.2.3，這和先前的2案（和平護理師、五分埔店員）不同，是國內第21條Omicron，初步看來較像越南株，需進一步調查。

另外，桃園大潭電廠則是新增11人確診，包括外包商、外包商家人4人，還有1個接送移工上下班的交通車司機和家人5人，另還有1名泰籍移工複驗後確診，以及1本國籍員工。

高雄化工廠今也增加2名員工確診，都是隔離期間陰轉陽，另外中和作業員足跡相關也有增加2人，其中案22945是26日確診的案22639的接觸者， 3月20日去牛肉麵店吃飯店員，Ct值34.7，案22945是指標個案作業員案22598的鄰居，被匡列是因為去過同一個7-11，發了500多封簡訊。

其他個案則是，新北樹林廠增加1名科大外籍生，隔離陰轉陽確診、台東卑南則是新增2人，為釋迦園的臨時工、業務員登山團2人、1人為昨日確診的案22839女兒、1人為案22741聚會過的友人。

社區其他零星個案則是新增2例，為中和陪病者，60多歲男性到急診需留院觀察，採檢陽姓，Ct值33.7，待2採、血清檢測，台東池上50多歲女，3月27日發燒、頭痛，自行就醫檢驗陽性，需要復驗 3月25日陪女兒到過台北。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為51例男性、42例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，分別自越南(21例)、泰國、香港及印尼(各4例)、英國、馬來西亞、韓國、美國及德國(各2例)、南非、加拿大、瑞典、菲律賓、波蘭、新加坡及日本(各1例)移入，另43例調查中。入境日介於今(2022)年3月15日至3月27日。

指揮中心指出，今年3月14日公布之案21446-案21447、3月21日公布之案22095-案22097境外移入病例，經疫調及病毒基因定序後改判為本土病例。