婚後在婆家的工廠上班似乎合情合理，不過一名人妻抱怨，她婚前到婆家工作還能月領2萬元，但婚後不僅工作量增加，薪水也全部歸零，讓她無奈直呼「明明我已經嫁進來了，卻像個外人，更像個免費員工」。婆家的誇張行徑也讓網友直搖頭，「妳為夫家著想，人家有為妳著想嗎」。

一名人妻在臉書社團《靠北婆婆2.0》發文表示，由於婆家是開工廠的，所以她婚前就到婆家工作，和其他員工們一起做粗活，月領2萬元，不料婚後她的工作內容不變，但薪水卻沒了，且因為長期做粗工，導致她雙手都是傷，甚至因此患上足底筋膜炎。

她指出，平時上班除了上廁所、喝水，其餘時間都要不斷工作直到下班，根本沒時間休息、滑手機，反觀小姑只要坐辦公室辦公，偶爾做一些不是很粗重的工作，完事就可以休息、滑手機，讓她憤恨不平。

如今小姑懷孕，天天都坐辦公室辦公，也不用進廠內幫忙，導致她與其他員工的工作量增加，讓她無奈直言，「明明我已經嫁進來了，卻像個外人，更像個免費員工」。

貼文一出，不少網友紛紛留言表示，「妳為夫家著想，人家有為妳著想嗎」、「沒薪水就別做了，吃力不討好」、「還是去外面工作吧，對自己比較有保障，免得有一天離開了，沒底氣、沒錢、沒保障」、「對很多女人來說，工作時間可以暫時逃離婆家或自己家庭，而妳在婆家工作，等於24小時除了睡覺，都跟他們綁一起了，難道不心累嗎」。