台灣房仲唯一連續四年獲選為「亞洲最佳企業雇主獎」的永慶房屋，致力打造「聰明工作，健康生活」的職場環境，不僅提供業界最優就業方案，更以「先誠實再成交」、「團隊合作」的企業核心精神，連年績效創新高，2021年更是新展16家門店，持續擴大服務範圍。昨日(3/3)永慶房屋宣布與新北市榮民服務處簽署合作備忘錄，一起協助待、轉業退除役官兵無痛轉職，開創職場生涯第二春。

簽約儀式由永慶房屋總經理吳良治與新北市榮民服務處處長周興國代表簽約，永慶房屋將提供房仲經紀人、服務專員等職缺，由新北市榮民服務處協助媒合與轉介適合的退除役官兵轉職永慶。

國軍特質為成功奠定基礎！近80位退除役官兵在永慶發展

吳良治總經理表示：「目前有近80位退除役官兵在永慶房屋擔任經紀人、穩定發展，這些退除役官兵中有許多人已是永慶的標竿同仁！有夥伴到職2年就晉升為店長，更有夥伴曾是全公司業績冠軍！永慶經紀人特質和軍人們有許多相似，國軍弟兄們在軍中培養出正直、誠實與負責的精神，而這些正是永慶立業宗旨『先誠實再成交』所強調的。我們以正直的態度，提供消費者誠實的資訊，並負責的為消費者提供買賣屋的全保障。因此我相信退除役官兵們在永慶房屋一定能好好發揮。」

周興國處長表示：「這幾年來，新北市榮民服務處積極與企業展開合作，為退除役官兵爭取職缺和就業機會。幫助官兵在退伍後，求職的道路能夠平穩順遂，也運用自己的能力繼續貢獻社會。很開心能跟永慶房屋簽署合作備忘錄，為退除役官兵的職涯發展開啟更多機會。」周興國補充，為鼓勵退除役官兵就業及企業進用，國軍退除役官兵輔導委員會提供企業「進用退除役官兵獎勵金」，也給予退除役官兵「促進退除役官兵穩定就業津貼」，幫助退除役官兵穩定就業、持續就業。

永慶房屋總經理吳良治(左)與新北市榮民服務處處長周興國(右)簽署合作備忘錄，協助退除役官兵無痛轉職。(圖/永慶房屋提供)

永慶優渥薪獎制度、工作與生活平衡 鼓勵退除役官兵挑戰自我

永慶房屋提供業界最佳就職方案，提供每位新人一對一的師徒制與360小時的教育訓練，房仲經紀人還有「前9個月每月5萬元」的收入保障，讓業務新人無後顧之憂的專心學習，更強調「不綁約、不扣薪、不爆肝」，不用綁約、不需業績達標才能領保障收入、不會巧立名目抵扣、即使中途離職也不會追討！永慶更推動「彈性工作8小時」制度，翻轉房仲高工時的產業陋習。

永慶房屋發放獎金也不手軟，除業績獎金之外，永慶房屋經紀人每人每年都有最高250萬的「幸福成家基金」，不論是業務新人還是資深員工，只要業績達標就可以領取，2021年永慶發出1億1千萬元的「幸福成家基金」！

永慶房屋人資部資深經理塗振宏表示：永慶提供的薪水保障與高薪獎制度，讓退除役軍官轉職後，除了有穩定的收入，更有挑戰高薪的機會，入職首年百萬年薪、第二年升店長、第三年買房絕非夢想。除房仲經紀人外，永慶也規劃了服務專員職缺，除每月保障收入3萬6千元，每季更提供最高1萬2千元獎金。無論是房仲經紀人或服務專員，在店長的協調下，都能依自身的需求排班，讓同仁在職場發光發熱的同時，依舊可以實現對家庭的承諾、確保對生活品質的需求。

永慶房屋憑藉著「先誠實再成交」的服務精神，贏得消費者信賴，更連續三年提出包含「真房價保證」等消費者權益保證，捍衛居住正義。永慶房屋2022年預計提供除役官兵300個職缺，歡迎有志從事房地產產業的退除役官兵及眷屬的加入。