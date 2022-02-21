在永慶房屋擔任經紀人超過四年時間的林政偉，在同事眼裡是位做事沉穩、仔細的人，這樣的特質源於長達五年的職業軍人生涯。曾是海軍中士的林政偉，海上大大小小的訓任務讓他練就了冷靜沉著的性格，面對任何的問題都需立即判斷、下決策，讓他培養出沉著迎接挑戰的能力。

退役軍人鎖定業務工作挑戰高薪 在永慶有團隊合作創佳績

退役後，政偉嘗試過多份不同領域的工作，過程發現業務性質的工作具有挑戰性且又有成就感正是他所追求的，更喜歡與不同人交流互動的工作模式。某次因緣際會下在健身房認識永慶房屋的同仁，了解到房仲業務的工作內容，政偉分享：「既然要做業務的工作，就要選擇成交金額高的房地產，同時又能培養自己的專業知識，無論是對自我成長或是收入方面都是很好的選擇。」

加入永慶房屋後，政偉最有感觸的是永慶房屋提倡團隊合作的制度，「新人最擔心的就是不懂容易犯錯，但是永慶提供新人專屬的師父指導，我當時帶領我的師父、店長都很認真教我，所以很快就熟悉房仲的工作，有學長姊背後支持的感覺讓我更有動力衝刺！」

永慶房屋經紀人林政偉過去曾有五年海軍的工作經驗，培養他沉穩、仔細的特質。(圖/永慶房屋提供)

軍職培養紀律、謹慎特質 加入永慶兩年成功買房

政偉分享到，因為在軍中十分強調紀律與守時，轉職到永慶後在軍中的習慣幫助他妥善規劃工作內容及時間安排，設定每天須完成的目標，並在服務每一位客戶前提前做足功課、準備完善資料，再三確認所有細節，包括交通、行情、社區的優點、物件優勢，更事前準備Checklist讓客戶與自己清楚知道提供的所有資訊。

這樣謹慎細心的工作態度獲得許多客戶的信任，將買賣房屋的大事放心交付給他，讓政偉轉職永慶2年就成功買房，晉升為有殼一族！「讓客戶接受到細心的服務，就能夠贏得客戶的信任。因為過去軍職的經歷將我培養成一位仔細、謹慎的人，現在成為房仲經紀人在做任何一件事都能沉著地完成，很感動有許多客戶因為信任，多次將買賣房屋的事情交給我，這是最有成就感的事情了！」政偉笑著說。

軍旅生涯培養出負責與態度 成就客戶人生圓滿

或許有些人會覺得在軍中學習的技能在一般社會上的發揮空間少，但政偉強調，軍中學習到的負責與態度，更是一般職場上最重要的利器！政偉分享到，在戰艦上遇到任何機械出問題甚至是故障，都要立即排除障礙並迅速修復，才能保障軍艦上每一位夥伴的安全，也才能保家衛國！而這樣沉著解決問題的能力，無論是作為軍職還是房仲經紀人都一樣重要，因為房仲經紀人處理的，可能是客戶生命中金額最大的交易、肩負客戶人生的幸福圓滿，因此更要冷靜、快速地解答客戶疑問、時刻掌握市場行情、替客戶分析物件優劣勢等等。

政偉分享，只要鎖定目標、勇往直前，就能把每件事做到120分！我選擇來到永慶不只是為了挑戰自我創造高薪，更看重永慶的師徒制度及團隊合作，可以幫助我成長、進步，創造無限的可能。