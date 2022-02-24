台北國際自行車展(TAIPEI CYCLE)實體展及線上展TAIPEI CYCLE DigitalGo將在3月9日同步開展。貿協表示，此次實體展共計吸引國內外638名業者參展，包含美利達(9914)、巨大(9921)、桂盟(5306)及速聯(SRAM)、SHIMANO等國際知名品牌大廠，線上展也吸引207家國內外業者參與。

據經濟部貿易局統計，2021年台灣自行車整體出口值達51.47億美元，年增39%，突破歷史新高紀錄，其中，電動自行車出口值達13.144億美元，已微幅超越整車，成為推升產業成長的最大動能。2021年全年整車出口量與出口值分別成長17%及19.7%，出口量達199萬台，出口值則達13.143億美元；電動輔助自行車表現更加驚人，出口量98.7萬台，出口亦達13.144億美元，與2020年相比，皆大幅成長超過3成，已經連續4年維持雙位數成長。

觀察電動輔助自行車前十大出口市場，荷蘭、美國、德國、英國、加拿大、中國、法國、澳大利亞對電動輔助自行車的需求持續攀升；其中，對英國及德國的出口量成長皆突破100%，分別達154.58%及103.69%，在美國和法國亦各增加61.88%及48.28%。

持續協助業者持續開拓國際市場商機，今年TAIPEI CYCLE針對買主推出4大OMO(Online Merge Offline)服務，如線上展覽平台、視訊採洽會、展場直擊及國際自行車KOL展場報導。今年線上展覽平台暨數位行銷方案TAIPEI CYCLE DigitalGo，優化商機媒合、互動交流及資訊管理功能，可提供線上廠商及參觀者更客製化、個人化及社群化體驗。