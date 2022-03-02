台灣大哥大2日宣布投資亞洲領先的AI與雲端服務供應商CloudMile萬里雲，雙方正式成為策略夥伴。台灣大投入800萬美元相當於2.24億元參與其C輪融資，取得一席董事席位。

透過雙方深度合作，台灣大將結合電信服務與雲端產品的優勢，提供企業用戶雲地整合的應用解決方案，打造5G雲端應用等高附加價值服務，幫助企業加速數位轉型，同時為台灣大的5G時代的「二階成長」注入活水動能，加速在元宇宙等新興典範轉移的布局。

台灣大哥大總經理林之晨表示，台灣大三年來積極轉型科技電信公司，持續在優質的電信平台上，積極堆疊超5G科技服務，並已展現初步成果，進入再成長的階段。

在企業市場方面，林之晨表示，台灣大看好加速數位轉型下，上雲、混合，以及PaaS（平台即服務）、SaaS（軟體即服務）、AIaaS（人工智慧即服務）等雲端需求，在亞太區的長期成長潛力，很高興與全台第一家獲Google Cloud MSP託管服務認證的菁英合作夥伴CloudMile萬里雲結盟，攜手建立企業雲端服務生態系，幫助台灣企業Open Possible能所不能，很快更將攜手進軍大東南亞（GSEA）市場，朝向區域級科技電信集團大步邁進。

CloudMile萬里雲創辦人暨執行長劉永信表示，CloudMile萬里雲以建立台灣數據雲端生態系為目標，幫助企業加速數位轉型與產業升級，台灣大哥大早已跳脫電信業者框架，很高興能與實力堅強又擁抱創新的夥伴同行，透過雲端的彈性部署與快速應變的能力，一同為台灣各產業引領變革並帶來新格局。

近二年在疫情影響之下，政府和各企業更重視雲端應用，然而台灣大觀察到，大型集團最常遇到的挑戰就是各分公司因應不同需求而採用不同雲端服務，既重複投資，資源也無法共享、資料更難以集中管理。

台灣大強調，該公司致力滿足客戶不同的雲端需求，除了深耕發展私有雲，更擁有專業資料中心及電信級資安服務等豐富資源，與CloudMile萬里雲合作後更是如虎添翼，不僅可與CloudMile萬里雲的公有雲服務產生加乘效益，還將藉助其跨雲專業，協助不同產業的客戶打破雲之間的隔閡，有效整合管理多雲環境，幫助企業數位轉型，提高效率。

CloudMile萬里雲成立五年，具深厚跨雲整合經驗，精擅打造混合雲架構，並進一步發展數據分析與機器學習成為核心優勢，為客戶提出機器學習模型及AI解決方案，已成功協助超過500家企業數位轉型，除了數位原生（Digital Native）產業，也將產業別聚焦在被高度監理的金融業，以及具高度保密性的科技製造業等。

根據Deloitte研究報告指出，全球雲端運算市場預估在2020年至2024年將以16％複合年成長率成長，亞太市場預測數字更達28％。雲端運算在AI的發展中扮演關鍵角色，台灣大與CloudMile萬里雲的結盟，除了為企業提供更良好的混合雲IaaS（基礎架構即服務）外，未來更期望結合CloudMile萬里雲的AI專長與台灣大業務動能，共同為企業打造AI解決方案，提供SaaS應用；甚至可進一步運用5G專網雙方協作，依企業需求量身打造5G雲端應用等高附加價值服務。