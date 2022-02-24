上櫃網路通信業互動（6486）24日召開董事會，通過110年度財報，也同步公布盈餘分派案，經結算去年每股稅後盈餘6.73元，並決議配發6.5元現金股利，股利和獲利雙創歷史新高，展望今年，互動依然樂觀，著眼於執行中的大型專案可望於今年下半年驗收結案，今年營運不但可望倒吃甘蔗，且樂看今年營收仍會有顯著的成長。

因遠距生活發威，互動去年獲利也噴出，經結算去年合併營收18.65億元，雖僅較前年的18.59億元微幅成長0.32％，毛利率45.46％，較前年同期的43.25％，激增2.21個百分點，也帶動獲利成長率揚升，經結算去年合併稅後純益為2.61億元，每股盈餘6.73元，成功跨過前年EPS 6.33元，再締新猷。

去年獲利頗豐的互動延續往年的高配息政策，新通過的盈餘分派案，除以盈餘配發現金股利6元外，亦自資本公積提撥新台幣1938萬元配發現金，加碼配發0.5元的現金股利，將總配發現金股利拉高至6.5元，年度獲利及配息均締造公司歷史新高，以去年的EPS 6.73元計，派發率達96.58％，幾近百分百，另以24日的收盤價72.7元換算，現金殖利率也很可觀，達8.94％。

展望111年，互動表示，疫情有逐漸好轉的趨勢，以目前掌握的營運狀況，執行中的大型專案可望於下半年驗收結案，預期今年營收仍會有顯著的成長。