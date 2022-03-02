「保證獲利、穩賺不賠」？加入來路不明投資平台，小心碰到詐騙集團。（警方提供）

「保證獲利、穩賺不賠」？加入來路不明投資平台，小心碰到詐騙集團。（警方提供）

投資1000元獲利近40萬，有這樣好康的事？金門1位民眾在網友慫恿下加入投資平台，結果一毛錢也沒撈到，還倒賠3萬元，氣得快說不出話來。警方提醒天下沒有白吃的午餐，類似案件層出不窮，千萬要小心上當。

警方說明，在金門工作的A某於2月間透過網路IG認識網友「娜娜」，2人網聊相談甚歡，對方後來慫恿他加入「Platform」網站投資平台，表示「保證獲利、穩賺不賠」。A先生不疑有他，透過Line與暱稱「育誠」者聯繫，對方傳送超商繳費代碼，要他到超商儲值新台幣1000元，即可代為操作投資。

A某依照指示匯款後，對方回覆已獲利39萬5680元，讓他信以為真，等到真要領款時，對方卻表示因為他操作錯誤，害平台業者損失23萬7408元，要求匯款3萬元至指定帳戶以彌補損失。A某匯款後並再次登入至網站平台，但仍無法提領，才驚覺碰到詐騙集團，趕緊到金湖分局金湖派出所報案。

金湖分局長曾冠螢提醒，詐騙集團常透過臉書、LINE或交友軟體接觸群眾，慫恿投資非法交易平台，標榜「穩賺的!」，初期可能讓被害人嘗到甜頭，等被害人加碼投資後便斷絕聯繫，有心投資者應循合法、正常途徑，以免財

縣警局統計2021年度詐騙犯罪，金門地區遭詐騙最多類型依序為「假(交友)投資」、「假網拍」、「解除分期付款」、「猜猜我是誰」等，其中「假(交友)投資」不僅受理件數最多，損失金額也最高，有人受騙數百萬元，退休金和積蓄被騙光光。