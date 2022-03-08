事後中埔分局由副分局長林乙皓、偵查隊分隊長余芳毓代表向中埔郵局人員表達聯手防詐的感謝之意，並頒發感謝狀和禮券給郵局人員。（中埔分局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣68歲江姓男子日前接獲詐騙電話，對方向江男佯稱可購買長壽生基位轉運、消災、延年益壽，還能轉租他人來投資賺錢，江男信以為真，根據詐騙集團指示，要到住家附近郵局轉匯42萬元投資費用，中埔郵局行員察覺有異報警，在警方說明下，江男才知道自己遇上詐騙集團，幸好即時停損。

江男2月25日接到詐騙電話，對方聲稱購買生基位可轉運消災，他不疑有他，下午2點多依對方指示前往中埔郵局要匯款，行員詢問江男匯款目的時覺得古怪，立即通報中埔派出所，員警李孟威、林純如到場了解，研判是假投資真詐騙案件。

李、林兩人馬上向江男解說目前詐騙集團假投資方式的詐騙模式，江男才恍然大悟，得知自己遇到詐騙集團，慶幸尚未匯款給對方。事後中埔分局由副分局長林乙皓、偵查隊分隊長余芳毓代表向中埔郵局人員表達聯手防詐的感謝之意，並頒發感謝狀和禮券給郵局人員。

林乙皓說，生基位是詐騙集團常用手法，宣稱讓民眾在生前購買塔位或墓地，不但可以轉售投資，還享延年益壽之效，與過往賣靈骨塔詐騙手法如出一轍，呼籲民眾勿輕信片面話語，以免受騙。