一名網友以為自己發票中了200元，去郵局辦事想順便兌換，沒想到，櫃檯工作人員卻說「你這1000萬元耶！」讓他瞬間嗨翻，也開始擔心自己的生命安全，結果櫃檯接著說「1000萬獎項的末三碼對中是沒有獎的」。讓他瞬間從天堂掉落到地獄，也讓不少網友笑歪。不過，郵局其實從2018年12月28日起就停止辦理兌換發票的業務了，民眾若想對獎可至指定銀行或超商。

一名網友昨在臉書社團《爆廢公社公開版》發文表示，他今天去郵局辦事情，想說可以把中獎的發票順便兌換掉，在家的時候對過後三碼，應該是中了200元，沒想到櫃檯人員接過發票以後竟然驚呼說「你這1000萬的耶！」

該網友聽到這句話，瞬間覺得心臟快要停了，剎時間不知道該怎麼做？隨即降低音量問「那我要去哪裡領？」也忍不住開始緊張，剛剛櫃檯人員喊那麼大聲，會不會有人偷聽到了，他等下走出去郵局會不會有生命危險？

當原PO滿腦子的小劇場無限放映中，郵局的櫃檯人員卻說「你這張發票是對中1000萬元獎金的末三碼，這樣是不能換的！」換句話說就是，他其實連200元都沒有中。

反差超大的結果引起網友熱議，吸引近8千人朝聖，「心情天堂掉到地獄欸」、「心情如洗三溫暖」、「這後勁好強」。另有不少網友爆共鳴說，曾經也做過一樣的蠢事，後來才曉得原來1000萬元獎項的末三碼對中，並沒有200元的獎金。

不過，也有不少網友噓說，想說故事也要先把背景查清楚，郵局已沒有兌換發票的業務了。「唬爛也要查一下，郵局不換發票了，拿給他，他連對都不對，直接跟你說不兌換發票」、「郵局早就沒在換發票了欸！好假」、「醒醒，可以出院了」。