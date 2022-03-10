大S日前宣布與舊愛「酷龍」具俊曄再婚，目前2人已在韓國完成結婚登記，而男方也已經飛抵台灣，等待隔離結束就會與愛妻和家人見面，不過此舉讓S媽相當不滿，不僅母女陷入冷戰，還放話稱不願見具俊曄，至於大S是否會愛相隨搬到南韓居住?具俊曄身邊友人表示：「婚後應該會分居兩地」。

根據韓媒《Star news》報導，大S嫁給具俊曄後，讓人好奇是否會搬到南韓居住？男方友人表示兩人要住在一起有難度，畢竟各自在台灣及南韓都有事業，不可能搬到某地久住，更透露婚後大S會在台灣繼續演員事業，具俊曄現階段則以藝術家與藝人工作為主，近來更與Lay Village簽下藝術方面的專屬合約，處於衝刺新事業階段的他，很難長期定居台灣，夫妻倆勢必得分居兩地，並且台、韓兩地返往。

大S與具俊曄閃婚，由於採取先斬後奏方式，讓事後才知情的S媽相當不滿，自嘲是被女兒「封鎖消息的母親」，不僅母女倆陷入冷戰，S媽還放話稱不願見具俊曄，更在臉書曬出兩隻公雞的照片，寫下：「對著吵、吵、吵」，之後又再度發文：「不要來強（搶）我的女兒、兒子、我啄死你」，暗示和大S關係仍處於緊繃狀態，似乎也不認這位韓籍新女婿。

不過陸網卻瘋傳大S二婚後要全面退出演藝圈，根據《自由時報》報導，大S經紀人表示，她不知這樣的消息從何而來，因此沒辦法做出回應，其實，大S被傳出退出演藝圈也非首次，3年前就因感冒引發癲癇復發，傳出要退出演藝圈休養身體，但事實證明全是子虛烏有。