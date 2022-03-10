女星李亮瑾演出夯劇《世間情》爆紅，並與男星張峰奇結婚生下兒子「阿卡將」，不過近來PO出內衣業配文，卻被網友截圖放在臉書社團裡，讓她留言要求版主將照片撤下，只不過至今未得到回應，引起一陣議論。

李亮瑾由於懷孕生孩子導致胸型變形，剛好在內衣業配文中，順便推薦女性穿調整型內衣，不過卻有網友截圖把照片放在名為「一家團圓 - 天之驕女」的粉絲團，並寫著「2021年最新八點檔連續劇」，似乎想藉此為戲劇做宣傳，不過此行為引發李亮瑾不滿，親自留言：「能否請版主撤下這張照片？這是我粉絲團的業配文照片，如果您要轉發就轉發我整篇文章，不然只發這張照片會讓人家斷章取義，謝謝您」。

李亮瑾內衣業配文被網友截圖放在粉絲團，讓她要求將照片撤下。（一家團圓 - 天之驕女粉絲團臉書）

不過眼見已經過了4天，仍不見版主將照片撤下，引發諸多網友不滿：「大家共同檢舉這篇文章讓此文消失就好，人家都講了有看到了還不撤就是欠吃檢舉」、「如果你只有放這兩張照片很容易讓亮亮遇到不友善的酸民攻擊，請您立刻移除照片」、「照片那麼多為什麼要放那張，超扯」。

老公張峰奇之前也捲入風波，新年時曬出全家福聚餐照，不過卻用貼圖把9個多月的兒子臉遮住，卻引來酸民留言攻擊：「兒子為何不給看，林志穎兒子就給看，你也沒他紅」，立刻引來李亮瑾怒嗆：「為什麼我們的兒子要給你看？不讓他曝光是我們當父母的想保護他，別人怎麼作不甘我們的事」，更強調張峰奇是他心目中最紅的男神。