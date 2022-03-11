相信當過兵的各位都有看過莒光園地吧！大部分人戲稱觀看的時候可以大打瞌睡，最近節目找來現在就讀世新大學的內衣Model「芭比」作為節目主持人。此舉動引發守舊派與年輕族群的討論，不少人表示這樣以後有什麼負面新聞可能有損國軍形象，但也有另一票人持正面評價表示支持多元化的節目內容。

在本週擔任莒光園地主持人的芭比，據了解，她本名叫做李滎縈，之前當過直播主，之後在電商各類型的家用產品、服裝、內衣等等直播中當過模特兒，去年有參加伊林舉辦的璀璨之星模特兒海選，還進了複賽。她擔任美容產品、內衣、服飾等產品的Model，人氣頗佳，網路上也有不少追蹤。

穿著軍服與飛機合照的芭比 (照片來自Barbie Lee臉書)

此次擔任莒光園地主持人，芭比在臉書貼文表示當主持人還能換上帥氣的飛行服很開心。政戰局將領表示，這次政戰局與世新大學合作，由世新大學提供有意願擔任主持的學生，選出7位世新大學主播，並經政戰局試鏡合格後，才能擔任「莒光園地」的主持人。政戰局希望透過此種模式，讓青年學子們透過莒光園地，更瞭解國軍的動態，甚至透過莒光園地所播出的內容，讓年輕人們擁有對國家的熱愛。

芭比與軍官温家葆的合照 (照片取自莒光園地臉書)

據國防部站測資訊服務網表示，他們希望「莒光園地」電視教學能夠「與時推移」，向多元、豐富、生活化的節目型態創新精進。相信許多兵官以後看莒光園地的時候不會再打哈欠了吧！