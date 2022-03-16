「Model T」內部設計簡約。（高雄市交通局提供／洪靖宜高雄傳真）

高雄市政府力推電動車作為大眾運輸工具，首輛電動巴士「Model T」16日起也正式止路，路線為「24區間車」、行駛於高鐵左營站至義享天地之間。而為鼓勵市民朋友搭乘，高雄市政府交通更舉辦拍照上傳送好禮活動。

「Model T」是鴻華先進首款自主研發的商用車，外型簡約時尚且蘊含科技，首輛「Model T」16日起正式從高鐵左營站啟航，路線為「24區間車」，即從高鐵左營站5號月台出發，沿高鐵路、大中二路、民族一路、天祥二路、新庄仔路、博愛二路、龍德新路、自由一路、大順一路行駛，沿途停靠文藻外語大學、漢神巨蛋、捷運凹仔底站、好市多、義享天地等站，往返時間約50分鐘，營運里程約14公里，服務時段為每天上午7時至下午18時30分，總計10車次提供載客服務。

高雄客運補充，Model T是高雄客運推動零碳排營運之先導，未來也將逐步投入更多電動巴士至所屬營運路線上，提供更優質的乘車服務。

為鼓勵民眾踴躍搭乘，拍照上傳送好禮活動即日起至今年3月底止，只要搭乘「24區間車」並拍照上傳交通局臉書活動粉絲專頁，就有30位幸運兒有機會獲得精美小禮物，歡迎民眾體驗搭乘。相關活動訊息可上交通局網站www.tbkc.gov.tw及臉書粉絲團「轉動高雄青春夢」查詢。

交通局局長張淑娟表示，市府為鼓勵電動公車產業落地高雄，並響應行政院2030年公車全面電動化政策，將加碼補助電動公車等多項優惠外，也正與交通部合作在橋頭科學園區打造國家級自駕車聯網試驗場域，以智慧城市策略發展高度，結合智慧共桿產業聯盟，提供車聯網技術及服務試鍊、產品驗證場域，帶領智慧電動公車產業進軍國際市場。