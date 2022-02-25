資深男星伊正（本名：王一正）出道逾32年，儘管55歲了還是有著帥氣外貌和健壯體態，2015年還把小16歲的辣妻娶回家，先後生下兩個女兒，成為新一代居家好男人、暖爸；伊正最近突曬出一張右腳穿戴義肢的照片，表示正在體驗沒想過的生活方式，過於逼真的特殊化妝不免嚇壞眾人，但也有不少網友讚嘆，「看起來非常辛苦，一定很痛吧」。

今（25）日中午伊正無預警在臉書PO文，貼出一張全身照，畫面中的他右腳卻穿戴義肢，讓人誤以為該不會發生什麼意外；不過，伊正緩緩道出近況，「挑戰與自己截然不同個性，體驗從沒想像過生活方式」，透露自己為了作品做出新挑戰，還補充說「忍著痛，努力練習中」。

伊正最近突曬出一張右腳穿戴義肢的照片，表示正在體驗沒想過的生活方式，過於逼真的特殊化妝不免嚇壞眾人。(圖/ 摘自伊正臉書)

伊正穿戴義肢的照片太逼真，連同樣是演員的女星李亮瑾也跳出來驚呼，「哇…好厲害的妝…」，而資深女星楊麗菁也留言替他加油；大多數網友看完也紛紛表示，「我也被嚇一跳，太像了」、「我嚇一跳，以為怎麼了」、「好厲害啊！剛看到嚇一跳，這樣非常辛苦一定很痛吧」、「我也以為是真的，為了拍戲，辛苦了」、「哇，好神奇喔」、「這不好詮釋，沒有這樣體感的人，是難以想像的」、「做得太好了，完全看不出是道具裝上去」。

另外，還有不少人好奇如何做出這種特效，馬上有內行網友跳出來解惑，「演員穿綠色鞋套，電腦動畫補上濾鏡濾掉的畫面」、「其實在沒有特效的情況下，彎曲膝蓋再套上套筒，正面拍攝，可以擋住後方的腿」。