台電興達發電廠因開關廠設備故障導致全台大停電，下午2點以後陸續恢復供電後，下午4時40分，再度因供電不穩，高雄多區又傳出二度停電，不僅原本恢復部分車站行駛的輕軌全線停駛，改以公車接駁乘客；還有牙醫替病患磨牙磨到一半，因停電，臨時用棉花塞牙洞；另苓雅區著名的關公廟意誠堂也一片漆黑，讓信徒酸「台電停電讓神明也遭殃」，更有網友忍不住罵三字經「幹，快瘋了！」

對於台電大停電，造成民生以及交通問題，有網友因久候復電多時，怒批「你興達電網是要爛幾次」；有家庭主婦則哀嚎：「都不敢把冰箱打開，太悲劇了」；有駕駛人開車經過交通號誌故障的路口直說「都不敢開快、自動減慢速度」。家住鼓山區美術館附近的居民，出門上班卻遇大停電，得從10樓走下樓，悲喊「腿都軟了，地下室還一片漆黑，太恐怖了」；也有網友慶幸「還好停電不是在夏天，否則會被熱死」。

原本下午2點以後，高雄市各區陸續恢復供電，正當民眾稍感安慰「電來了」之後，住家民眾紛紛著手洗衣、清理冰箱；餐飲店開始為下午的營業做準備之際，下午4時40分許，高市多區又傳出第二度斷電，再度沒電，讓即將迎來夜晚的民眾，仿佛遭受晴天霹靂，不斷哀嚎。