隨處可見的炸物店是台灣人的宵夜首選，也有不少人會灑上胡椒粉或梅粉增添風味，不過一名女網友直言，世界上最不配的食物就是「炸物加梅粉」，認為梅粉是拿來沾水果的，不能亂加，引起兩派網友討論。

一名女網友（1日）在臉書社團《爆廢公社二館》發文表示，平常她點炸物時，都會要求店家不要加梅粉，因為這世界上最不配的食物就是「炸物配梅粉」，直言「梅粉是沾水果的，不要亂加」。

貼文一出，立刻引起網友熱議，不少網友相當支持她的觀點，認為炸物不該加梅粉，「真的欸，不要給我亂」、「鹹的東西又要灑上酸甜的調味，整個很匪夷所思」、「我也是對沾到梅粉很感冒」、「梅粉只能加芭樂上，其他都不行」、「吃到梅粉整個心情很差，胡椒粉最對味了」、「沾梅粉特別容易脹氣，根本妖道」。

也有梅粉的擁護者反駁，「我就喜歡雞排加梅粉」、「我超愛沾梅粉，雞排一定要」、「你不懂啦！蔥油餅、地瓜球加梅粉超好吃」、「地瓜球和地瓜薯條加梅粉就是好吃」、「加梅粉解膩，可以吃更多」、「胡椒粉跟梅粉一定要一起加，超讚」、「梅粉才是真理」、「其實梅粉才是王道」。