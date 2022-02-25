陳庭妮自1月公布喜訊後，今日首度出席時尚活動，且談起被求婚當下覺得「為何求婚要去爬山」，陳庭妮透露「夢想中的婚禮，是在南法情調的大自然裡，親朋好友吃吃喝喝相聚。」

陳庭妮今日穿著Longchamp白色棉府綢製成的無袖迷你連身裙，繫上格紋絲巾並搭配同系列手機袋和休閒鞋出席活動，陳庭妮透露被求後的心情「以往自認都很低調的談戀愛，自公布喜訊到哪都被祝福，突然變得很高調。」且長輩好友也會追問婚禮進度，陳庭妮坦白表示「目前沒有什麼規劃，也不會先登記結婚，因我們兩個都處於很懶惰、放空的狀態，一旦先登記，很可能就不會辦婚禮了！」，對於心目中夢幻婚形式，陳庭妮說：「希望有草地、有長桌，很隨性的那種，不想要很制式化，像是在南法情調的大自然裡，親朋好友吃吃喝喝相聚。」

陳庭妮另一款造型則換上以釉面陶藝品圖騰為靈感的綠色長洋裝，搭配率性有型的牛皮木底楔型鞋，而搭配著亞麻托特包，符合逛市場造型，托特包寬大設計很有南法風情，購物完還可以丟洗衣機洗。

陳庭妮今日受邀出席Longchamp活動。(圖／品牌提供)

對此，陳庭妮表示：「Longchamp將簡潔明亮的空間注入溫暖和煦的普羅旺斯風情，帶我們置身於繽紛絢麗的浪漫國度，本季以法國經典工藝元素做為設計亮點，從時裝到配件，都能看到畫作或陶藝作品為靈感發想的單品設計，我個人非常喜歡這款亞麻布料的斜揹袋，不論是乾淨簡歛或繽紛亮麗的服裝都很適合配搭。」