麗晨「丰二三」，近期連續橫掃包括全球卓越建設獎、美國謬思設計大獎、義大利設計大獎、法國創新性設計大獎、德國標誌性設計獎等九項國際級大獎，今年再獲「美國LEED綠建築認證v4版」辦公大樓類最高等級的白金級認證，成為繼華碩關渡企業總部之後，台灣第二座、更是中台灣首度獲此認證的辦公大樓。

「丰二三」揚棄一般辦公大樓墨守成規的密閉式玻璃帷幕設計，融合「風、光、水、綠」四大設計元素的想像和設計語彙，使該建築不僅只是營運辦公之所，而是在水的舞動、風的吹拂、光的魔術之下，成為智慧建築與綠建築的典範，為台灣建築在國際能見度上爭光添彩。

在專業的國際標章認證中，能獲得LEED v4白金級認證的難度甚高，所需條件包括「基地選址」、「基地永續性」、「周圍交通」、「建築節水、能源效率」，「建築材料及資源使用」、「室內環境品質」等各項目，過程中也需要綠建築專業人員LEED AP全程參與討論與規劃，做為創新分數的考量依據，堪稱全球難度最高的建築認證之一，更是建築業界公認最具指標性和領導力的綠建築冠冕。

麗晨建設總經理王水樹分享，「丰二三」自規劃之初，即以取得國內智慧建築標章及美國LEED綠建築認證為目標，將原址老屋拆除重建美化市容，為達友善環境永續發展，建築規劃帶入綠建築永續環境設計，興建時均選用具有環保材標章之建材，結合智慧化設備管理達到節能減碳功效，建構融合自然且舒適健康的辦公空間，值得一提的是，全棟使用的建築材料採用了具產品環境宣告（EPD）達27個品項，包含波龍編織塑膠地磚、亞德士隔音墊、環球石膏板、阿姆斯壯礦纖天花板等。

「丰二三」建築物謙讓退縮建築，認養人行道並活化河岸景觀，外觀以雅緻質樸的清水模為建築主體，建築物南面及東西面日照充足；為能兼具遮陽、通風、採光功能採DOUBLE SKIN概念以蜂巢造型為外觀主題，克服給排水等難題，蜂巢造型複層植生牆，由公司自行研發並申請專利證書，植栽槽盆考量了植栽可依太陽角度適度旋轉，同時種植多樣性植栽營造生態跳島，也規劃生態水池種植水生植物，增加空氣中的負離子濃度也可調節微氣候，全棟綠化面積包含基地內植栽、綠牆、屋頂花園，綠覆率達573.75％。

「丰二三」在安全性部分採用智慧化安全管理，以人臉辨識系統搭配HID系統方式管制出入，各層梯間皆配有微定位系統，隨時掌握空間人數及安全，停車空間則導入則有車牌辨識及APP預約系統

而「丰二三」除了是晨禎營造及麗晨建設總部，也是「晨露文化藝術基金會」的基地，其結合母公司「晨禎營造」與子公司「麗晨建設」的專業背景與資源，以「軸線美學」為概念出發，從社區鄰里、晨式家族、晨禎業主到麗晨住戶，透過點線面的串連推動生活美學。我們也善盡社會責任整合公設為會館模式，除企業相關人員使用外，也提供社福、公益等團體租借使用，回饋鄰里，未來也是「晨露文化藝術基金會」持續為藝術人文發聲的場域。

王水樹指出，「丰二三」中蘊含了建築、藝術與人文精神，在「丰二三」建置包括多功能展演廳、大型會議空間、圖書館、健身中心、律動教室等空間，不僅延續品牌「讀書、運動、做公益」的晨式文化DNA，更期望透過舉辦展覽、座談、表演、演講、出版等活動形式，持續扶植並發掘在地優秀青年億人才，為城市注注入藝術活水，更可帶動民眾生活美學與藝術涵養的提升。

丰二三不僅在建築美學上有不少亮點，空間規劃也是精采萬分，如斥資鉅額於一樓至二樓挑高設計，打造媲美台中國家各劇院的晨露廳，提供257個階梯座位，可做為音樂會、舞台表演、典禮及大型會議演講等場地需求使用，正後方的壁面局部鑲崁彩色玻璃，可引入戶外自然光照，映出五彩斑斕的特殊光影，為空間增添輕盈通透與神聖之感。