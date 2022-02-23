ORANGE RANGE橘子新樂園以故鄉沖繩為題，發行迎向成軍21周年嶄新里程的全新EP《OKNW.ep》。沖繩搖滾樂團ORANGE RANGE橘子新樂園迎向成軍21周年，重新聚焦於自身故鄉，也是他們身分定位「沖繩」，並以此為主題推出全新EP《OKNW.ep》。

以「沖繩」日文讀音「O-KI-NA-WA」每個音的第一個字母為題的《OKNW.ep》，承載著橘子新樂園意圖將對於沖繩的心意延續至未來的意念，作品中收錄了搭配紀念沖繩主權歸還50周年，由NHK沖繩分台所主掌的《本土歸還50年》一系列節目與活動企劃主題曲〈Melody〉。

〈Melody〉早先釋出的短板MV中，以回顧的影像情調，拍攝沖繩各地區商店街景象，呈現與日本本土不同的特有南國風情，流露出深深的家鄉情感。

ORANGE RANGE橘子新樂園全新EP《OKNW.ep》。（取自Amazon）

此外，還有以沖繩縣胡差市為故事舞台的《奇蹟城市Koza胡差》電影主題曲〈Evergreen〉，團員們特別為創立45周年的母校「沖繩縣立北谷高中」第十四屆體育祭，譜寫了學弟妹們創作哎薩（エイサー，沖繩傳統民俗舞蹈）的表演用曲〈羊蹄甲〉，並附有三首歌曲的演奏版本共6首歌曲，每首接傳遞出該團對家鄉之愛。

☆★ Song List

Melody（NHK沖繩分局「本土歸還50年」主題曲)

Evergreen（電影《奇蹟城市Koza胡差》主題曲）

羊蹄甲

Melody -Instrumental-

Evergreen -Instrumental-

羊蹄甲 -Instrumental-