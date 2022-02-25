小S推出新專輯《elephant DEE的demo Oops!》。（犬象提供）

小S以「elephant DEE」之名推出新專輯《elephant DEE的demo Oops!》，今宣在開放預購，並於下月底全面發行；她此次共釋出11首詞曲創作，更親自擔任專輯藝術總監，一手包辦造型、妝髮、視覺、攝影、MV等。專輯搶先曝光的視覺也能看見屬於elephant DEE獨一無二取的品味及幽默—封面竟是一張「吃鱉照」！為捕捉她那一瞬間的白眼，攝影師反而花了比平時更久的時間，elephant DEE笑說：「我想攝影師人生目前應該沒有遇過這樣的需求吧！」

繼公布elephant DEE睽違7年的全新大計畫「歐普斯博物館」，並留下神秘網站限時開放神秘徵人啟事；網站首週報名人次即突破萬人大關，人數相當踴躍！得知好消息的elephant DEE除了感動，更表達滿滿的感謝。而今天她更宣告將推出籌備許久的新專輯，作品除了與陳建騏共同擔任專輯製作人，收錄共11首詞曲全創作；更以生活為靈感，音樂風格則一如她不受拘束的個性，展現elephant DEE思路中各種怪奇靈動的腦內劇場，絕對讓所有聽眾歎為觀止。

令人驚喜的是，搶先公佈的專輯視覺照，竟是一張乍看光影柔美、姿勢飄逸的文藝女神風肖像，然而近看卻是一張讓人發出Oops!的怪奇「吃鱉照」，看起來「出槌」掉漆眼睛沒張開的模樣，其實出自elephant DEE的精心策劃，也顛覆了所謂「美」的標準。拍攝時，攝影師為了要捕捉到白眼的瞬間，試遍各種角度與燈光，快門速度更必須在精準之餘還得恰到好處，透露比拍一般正常的照片還困難！過程中elephant DEE也不厭其煩的猛翻白眼，笑說翻到眼皮都酸了，也大讚攝影師專業：「我想他應該人生還沒遇到客戶有這種需求吧，真的辛苦他了！」