擴廠需求強、公共建設支出規模創新高，國產(2504)110年集團合併營收達到218.02億元，合併稅後淨利更高達29.33億元，EPS為2.42元。董事會今日通過每股配息1.8元，配發率約75％，按當天收盤價推估，現金殖利率約6.8％左右。國產2021年獲利、EPS及股利配發，均刷新史上最高紀錄。

國產說，近年來科技擴廠、台商回流建廠需求十分強勁，這些科技大廠大興土木，科技群聚效應帶動相關產業鏈眾多公司，全台各地的工業園區，不斷升級成為科學園區，而且園區的範圍也不斷擴增。

國產建材推動差異化與擇優出貨策略，在建構了混凝土產地到餐桌的大溯源管理系統、充分掌握原料品質與成本優勢下，讓國產建材掌握多數商機，因此營收與獲利表現，一年比一年高。

展望未來，由於台商回流、科技業建廠需求、地產建案開工率提升、當地政府推動老屋重建的獎勵方案、還有前瞻建設工程等帶動，如今年政府公共建設總支出達到5448億元的歷年次高規模，使得營建榮景非常暢旺、混凝土需求持續攀高。目前在手的高端混凝土庫存訂單不斷累積增加，預期今年在本業持續穩健成長、加上售出高雄土地今年入帳等業外挹注，營運前景與營利動能皆相當樂觀看好。