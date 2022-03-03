儘管俄烏情勢造成市場波動及投資人緊張情緒，且日前隨著貨幣政策緊縮以應對不斷上升的通膨，許多科技股無論是高成長公司或獲利品質低、未有獲利的公司，皆面臨拋售壓力，使那斯達克指數近期表現差。法人表示，財報支持科技股，波動之際更現投資契機。 富達全球科技基金經理人Hyun Ho Sohn表示，面對拋售壓力，從近期財報季的結果評估科技產業的投資較以往更為重要。首先，三大雲端計算公司 Amazon、Microsoft 和Alphabet都擁有比預期更好的強勁財務數據且成長也持續加速。數位轉型計畫繼續推動更多的雲端投資，以IT 服務的公司為例子，Accenture 和其他印度公司協助客戶採用 IT 基礎設施，獲得良好的業績。而Appleu也在收入和毛利率表現超過市場預期，且最新的 iPhone 週期因受惠於中國市場份額增加，也比預期得強勁。

此外，半導體廠商則在所有領域都表現強勁。隨著與雲端相關企業增加支出，讓計算需求保持穩定，最近的供應鏈壓力導致汽車製造商和機器製造商增加了庫存，為半導體企業提供了進一步的支持。隨著半導體公司資本支出不斷上升，反映出終端市場的持續成長。

Hyun Ho Sohn認為，後疫情時代人們的需求正從商品和在家使用的產品與服務轉移，能支持消費者、企業和政府在重新開放後活動的科技公司，預期將導致科技股獲利和股價表現的轉變。例如，Alphabet 因為在疫情後重新開放相關的旅行和休閒活動中佔有重要地位，獲得不錯的廣告收入，另外包含Mastercard和Visa皆表現出韌性；相對之下，PayPal的管理階層對電子商務需求的看法則變為謹慎，且從業績和未來指引皆低於預期即可證明。

Hyun Ho Sohn進一步說，當市場上的一切都在上漲時，每個人都只關注交易動能和市場主題；現在的市場波動市場又過度恐慌。總體而言，科技產業的基本面依然強勁，訂單強勁與定價能力持續讓科技公司獲利可期，且預期企業獲利很可能是2022 年科技股回報的主要驅動力。