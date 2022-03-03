永豐金(2890)今(3)日召開2021年第四季法說會，總經理朱士廷表示，受惠於有效落實經營主軸，2021年稅後淨利161.7億元，較前一年度大幅成長32.1%，EPS 1.43元，雙雙創下金控成立以來最佳表現，近3年稅後淨利年複合成長率(CAGR)更達20%，遠優於以銀行證券為主體的同業，表現亮眼。

朱士廷表示，永豐金EPS從2018年的0.84元，到2021年已經成長至1.43元，成長幅度達71%；ROE也由6.72%提升至10.15%；股價淨值比由0.82倍成長至1.14倍。子公司永豐銀行近3年利息淨收益與手續費淨收益複合成長率亦達11%；永豐金證券近3年稅後淨利年複合成長率更高達118%，遠超過同業，2021年對金控的獲利貢獻度已達3成。

子公司永豐銀行2021年自結淨收益307.0億元，較前一年度成長9.9%；稅後淨利113.8億元，較前一年度成長16.6%，近3年淨收益與稅後淨利年複合成長率皆優於同業。永豐銀行總經理莊銘福表示，銀行存款與放款結構皆有改善，活存比54.4%，年增1.8個百分點；利息淨收益因孳息資產量增而續創新高；手續費淨收益在財富管理及放款的帶動下亦創新猷，較去年同期成長6.7%。資產品質保持穩定，第四季逾放比率0.13%，備抵呆帳覆蓋率1026.5%；資本水準強健，第四季底合併資本適足率15.78%，第一類資本適足率12.66%，普通股權益資本適足率10.99%。

永豐金證券2021年自結淨收益140.7億元，較前一年度成長38.1%，稅後淨利48.1億元，較前一年度成長67.3%，皆創歷史新高，ROE 15.55%，近3年稅後淨利年複合成長率高達118%，2021年對金控的獲利貢獻度已經達3成。永豐金證券總經理江偉源表示，相較於2020年，除了經紀手收強勁成長之外，經紀業務市占率提升0.18%、平均融資餘額成長73.9%，亦帶動穩定性收入達123.5億元，年成長38.7%。

朱士廷表示，之前訂定的2019~2021三年五大經營主軸-強化資產配置、提升經營效率；擴大核心業務規模；衝刺海外收益；積極進行數位轉型；深化公司治理、永續發展與風險控管，各項策略主軸執行成效顯現，獲利屢創新高，未來將持續貫徹執行新的策略目標，以提升經營效率及追求永續成長。