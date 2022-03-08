都是俄羅斯害的。新光金控8日公告，2月稅後虧損10.41億元，應是今年15家上市櫃金控第一家出現單月虧損者，主要是子公司新光人壽認列俄羅斯債券投資的本息信用風險預期損失31.6億元，造成新壽2月稅後虧損13.9億元。新光金前2月累計稅後獲利10.74億元，每股稅後盈餘（EPS）則為0.07元。

新壽至去年底投資俄債金額有新台幣294億元，其中291億元為俄羅斯公債，且投資部位有95％都是放在攤銷後成本（AC）項下，即不用因市價波動影響淨值，但因為俄羅斯出兵烏克蘭，遭國際制裁及信評急劇下降，新光金發言人李超儒表示，新壽亦以階段3的程度，即信評調降、付息不正常，認列信用風險預期損失31.6億元，認列比率10.75％，與其他同業比率相當。

雖然2月新台幣貶值，讓新壽出現逾60億元以上的匯兌利益，但新壽2月亦增提34億元的外匯價格變動準備金，餘額拉上75億元，是新壽29個月來外匯準備金餘額的新高水位，有助抵禦新台幣波動對新壽損益的影響。

但也就因為增提34億元外匯準備金、認列31.6億元俄債信用風險損失，及並沒有實現大量的股債資本利得，因此新壽2月稅後虧損13.9億元，累計前2月稅後仍獲利5.49億元，在六大壽險公司中應會暫列第六。

去年因資本市場多頭獲利豐厚的新光金子公司元富證券，前二月亦因資本市場波動，累計稅後虧損2.96億元，新光銀行則是今年沒有像去年同期實現較多股債資本利得，雖淨利息收益成長13％，但前2月累計稅後獲利8.88億元，同比仍是略減0.8％左右。