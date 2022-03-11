負責美體養護、家居用品、運動器材、電子電器等研發製作的凱羿-KY公司前負責人蔡謀燦遭爆涉嫌內線交易，蔡男2020年間得知公司將因採購糾紛，虧損千萬元，且可能賠償約10億元違約金，便在消息公開前，提前賣出大量公司股票，規避1億多元損失。新北地檢署昨日發動搜索，帶回蔡男等10名被告，訊後諭知蔡男290萬元交保。

新北地檢署企業犯罪專組檢察官陳柏文、檢肅黑金專組檢察官黃筱文昨日指揮新北市調查處機動工作站、重案組檢察事務官，針對內線交易案執行第二波搜索及約詢，兵分5路前往台北、新北、彰化等處搜索，查扣相關帳冊及電磁紀錄等物。

檢方指出，凱羿-KY公司2020年7月間曾公告，公司將因醫療口罩交易退貨損失，第二季財報恐有潛在影響2.1億元，同年11月間再度公布，公司因醫療手套採購糾紛，導致減損損失6790多萬元，另有輕質循環油採購銷售合約未能履約等情事，可能須賠償約10億元的鉅額違約金。

蔡男等人在上述2個重大訊息發布前，得知公司將有鉅額損失，便自行大量賣出公司股票，以規避1億786多萬元損失。檢方接獲檢舉後，認為蔡男等人涉犯證券交易法，雖罪嫌重大，但無羈押必要，因此訊後諭令蔡男290萬元交保，另外涉嫌內線交易的4名蔡男親友則分別以10萬至200萬不等金額交保。