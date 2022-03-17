曾在網媒「放言」撰寫政治評論的立委余天前助理黃麒儒，遭檢舉涉嫌於去年立委余天服務處名義，向康和證券佯稱余辦公益活動，詐取20萬元「贊助費」，涉嫌詐欺罪。台北地檢署17日指揮調查局台北市調查處搜索，約談黃男及社團法人「台北市角落關懷協會」理事長連美滿2人到案。黃男晚間被移送北檢時，面對媒體詢問，只說：「小心、小心，謝謝，謝謝」，檢方訊後諭令黃男20萬元交保，連女10萬交保。

黃麒儒目前是財經政論評論家、專欄作家，經常在資深媒體人周玉蔻成立的網媒「放言」撰寫政治文章，依據黃個人臉書上資歷，他是國立東華大學經濟學博士、曾任大學兼任助理教授、立法委員國會辦公室法案助理、台灣大學財金系博士後研究員。

據了解，黃麒儒因擔任立委助理，因此認識部分綠營政治及媒體人士，對外經常自稱與綠營人士關係良好，他遊走綠營政媒的行逕如同涉嫌對立委高嘉瑜施暴的男子林秉樞一樣。

調查局獲報，指黃麒儒去年涉嫌假冒立法委員余天服務處名義，向康和證券佯稱余天要辦公益活動，向券商要求贊助20萬元，黃將20萬元中飽私囊，找公益團體負責人連美滿提供不實發票，謊稱有辦公益活動。事後券商向余天查證，始知受騙，余天及券商向調查局檢舉，調查局認為黃涉嫌《刑法》詐欺罪、連涉犯《商業會計法》，報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，今搜索黃男住處，並約談黃及連女2人。