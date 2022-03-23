台北市「甜心議員」林穎孟遭檢舉涉嫌自2018年至2020年間，以假人頭助理詐領公費助理費數十萬元，涉犯《貪汙治罪條例》及偽造文書罪。檢調22日發動搜索約談，調查官直搗市議會研究室帶走相關資料，雖然林穎孟移送北檢複訊時，連喊兩聲「我沒有」否認涉案，檢察官諭令100萬元交保候傳。

北市甜心市議員林穎孟否認詐領助理費，複訊後以100萬交保候傳。(陳志賢攝)

22日深夜檢察官偵訊完林穎孟後，原本已準備做出強制處分，律師也已離開，後來律師又折返北檢，直到23日凌晨檢察官才諭知100萬元交保，但因時值深夜，家屬難以籌足保金，直到8小時後才在23日上午11點辦保完成離開地檢署。

林穎孟離去時表示，自己沒有詐領助理費，聘這些助理都是在做組織工作，在選區拓展支持者，或是剪片、設計、製圖等工作，他們都有交付工作成果，薪水是他們應得的，更不可能把這些錢放到自己口袋，未來會完全配合檢方調查，相信事實會還原，司法會還她清白。

檢調偵辦林穎孟22日兵分6路搜索，約談林女、人頭助理郭羿岑、郭任職的米達克公司負責人蕭新晟共8人。至於被檢調懷疑也是人頭的林穎孟前男友葉曜彰，則因為人還在國外，至今尚未到案。

出身太陽花學運，擁有台大社會學研究所碩士學位的林穎孟，打著勞權、性平的大旗當選台北市議員，2020年間遭多名助理爆料，違法要求女助理請生理假要附憑證、安排人頭詐領助理費及挪用助理的勞健保補助款，根本是「議會慣老闆」、「假面甜心」。後來林女控告5名前助理假爆料涉嫌妨害名譽、妨害信用及恐嚇等罪，但檢方偵查後均不起訴。