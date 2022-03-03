晶圓代工廠茂矽(2342)董事會通過2021年財報，雖受業外虧損增加拖累，第四季歸屬母公司稅後淨利雙位數「雙降」至0.82億元、每股盈餘（EPS）0.54元，但累計全年歸屬母公司稅後淨利2.45億元、每股盈餘1.58元，分創近14年、近15年高點。

茂矽董事會亦通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利0.5元，盈餘配發率約31.65％，分創近14年、近15年高點。以2日收盤價44.7元計算，現金殖利率約1.12％。公司將於5月18日召開股東常會，並訂於8月4日除息交易、8月26日發放現金股利。

茂矽2021年合併營收19.51億元、年增5.76％，為近10年高點，毛利率25.09％、營益率13.38％雙創近25年高點。在營收及本業獲利雙升下，使歸屬母公司稅後淨利2.45億元、年增達11.41％，每股盈餘1.58元，分創近14年、近15年高點。

以此推算，茂矽去年第四季合併營收5.3億元，雖季減0.45％、仍年增達20.11％，為近9年半次高。毛利率29.12％、營益率17.85％，亦為近14年半次高。惟受業外虧損增加拖累，歸屬母公司稅後淨利0.82億元，季減12.61％、年減47.2％，每股盈餘0.54元。

茂矽受惠國際IDM大廠對功率二極體、金氧半場效電晶體（MOSFET）及絕緣閘雙極電晶體（IGBT）等晶圓代工訂單強勁，稼動率維持滿載，配合為反應材料成本增加而調漲報價，使去年本業營運表現明顯好轉，下半年表現優於上半年。

在客戶訂單持續暢旺下，茂矽2022年1月自結合併營收1.69億元，雖較去年12月1.74億元小減2.37％、降至近7月低點，仍較去年同期1.29億元成長達31.21％、創近8年同期高點。公司預計16日召開法說，說明營運概況及展望。