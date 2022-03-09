連鎖餐飲集團王品(2727)董事會通過2021年財報，雖然第四季營運終止連2季虧損、每股盈餘（EPS）1.03元，惟受疫情三級警戒衝擊，全年營運仍首見虧損、每股虧損1.4元。為保留資金衝刺營運，董事會決議不配發股利、為IPO以來首見，盼2022年能恢復穩定獲利。

王品受惠疫情趨緩及振興措施帶動內需回溫，2021年第四季合併營收創50.39億元新高，季增達33.87％、年增16.47％。毛利率43.61％、營益率3.57％，雖低於前年同期49.11％、5.91％，但較第三季39.14％、負6.26％低檔顯著回升、轉虧為盈。

雖然營收規模創高、本業恢復獲利，惟王品受認列門市調整相關減損費用影響，去年第四季虧損擴大至1.43億元，使歸屬母公司稅後淨利0.77億元、年減達51.12％，每股盈餘1.03元，所幸仍順利較第三季虧損1.08億元、每股虧損1.45元顯著轉虧為盈。

不過，因三級警戒暫停餐飲內用造成的衝擊甚鉅，王品2021年全年合併營收雖創171.96億元新高、年增達12.89％，但外帶外送產品單價低、包材等成本高、外送平台費用居高不下，使毛利率下探42.53％新低、營業虧損0.2億元，本業首見虧損。

在本業首見虧損，加上疫情期間積極「汰弱留強」、關閉獲利未達標的品牌和門市，王品去年認列相關處分損失2.32億元，造成業外虧損2.37億元、年增13.18％，使歸屬母公司稅後虧損1.04億元、每股虧損1.4元，雙創歷年新低、首見年度虧損。

王品表示，去年台灣事業群營收107.6億元、年增2.22％，中國大陸事業群營收64.4億元、年增達36.72％。但兩岸同受疫情衝擊，台灣長達77天禁止餐飲內用，造成第二、三季虧損擴大。中國大陸則因當局強力執行「動態清零」，總體經濟成長趨緩，營運亦受影響。

不過，王品集團相信「人才」是餐飲業永續發展的核心價值，在疫情三級警戒期間仍堅持不裁員，盡力保障同仁工作權益，恪盡企業社會責任，亦未停止創新腳步，持續推動「多品牌」策略，未來會以更嚴謹態度滾動調整營運體質、穩健發展新品牌。

王品亦公布2022年2月自結合併營收16.31億元，較1月17.13億元小減4.79％、較去年同期17.05億元小減4.39％。其中，台灣事業群營收11.62億元，月減4.42％、年增4.96％、創同期新高，但中國大陸事業群營收4.68億元，月減5.69％、年減達21.7％。

累計王品前2月合併營收33.44億元，較去年同期32.34億元小增3.41％、續創同期新高。其中，台灣事業群營收23.79億元，較去年同期21.35億元成長達11.42％，中國大陸事業群9.65億元，則較去年同期10.98億元減少達12.16％。

王品表示，2月營收小幅「雙降」，主因去年春節落於2月、墊高比較基期，若拉長營運周期，前2月合併營收仍創春節旺季同期新高。其中，中國大陸事業群營收下滑，主因本土疫情持續多點擴散，官方宣導「非必要不聚餐」所致。

不過，台灣事業群受惠春節及節慶等連假帶動聚餐意願，2月共7家門市創下千萬業績，除了「夏慕尼」、「青花驕」、「和牛涮」外，新開幕的和牛麻辣鍋吃到飽「嚮辣」也入榜，「肉次方」台中文心崇德店則是開幕首月就破千萬營業額，創下集團最快達標紀錄。

王品指出，2021年營運因疫情衝擊影響獲利，但隨著本土疫情趨緩，第四季營收反彈、獲利回穩，至2022年1～2月春節旺季合併營收改寫同期新高，顯示在疫情平穩下消費信心恢復，餐飲業後續表現仍值得期待。

展望後市，歷經2年疫情洗禮，全球啟動「經濟防疫新模式」，世人也做好「與病毒共存」的心理準備，王品集團仍看好餐飲市場動能，今年持續以多品牌策略為發展主軸，穩健布局、展店搶市，有望帶動獲利回歸正軌。