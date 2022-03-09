光罩(2338)董事會通過2021年財報，受惠晶圓代工客戶對成熟製程晶圓光罩擴大委外訂單、IC設計新產品開發對光罩需求強勁，2021年合併營收60.77億元，歸屬母公司稅後淨利11.85億元，每股盈餘5.65元，均創歷史新高。

台灣光罩董事會亦通過股利分派案，決議擬以盈餘配息1元、資本公積配息1元，合計配息2元，創近24年新高，盈餘配發率約35.4％。以9日收盤價84.5元計算，現金殖利率約2.37％。公司將於5月26日召開股東常會，補選1席獨董。

台灣光罩2021年第四季合併營收16.98億元，季增5.49％、年增達29.6％，連3季創高。毛利率24.26％，優於第三季22.74％、低於前年同期25.81％。營業利益亦創1.69億元新高，季增3.95％、年增達94.89％，使營益率持穩9.96％高檔。

不過，台灣光罩去年第三季因認列處分聯電持股投資收益、前年第四季則受惠金融資產評價利益回沖，帶動業外收益跳增。受比較基期墊高及業外收益較少影響，去年第四季歸屬母公司稅後淨利2.67億元，季減達55.56％、年減達46.08％，每股盈餘1.24元。

累計台灣光罩2021年合併營收創60.77億元新高、年增達30.23％，毛利率23.19％創近10年高點，營業利益4.35億元、年增達26.5％，營益率自7.37％略降至7.16％。在業外收益挹注下，歸屬母公司稅後淨利11.85億元、年增達73.39％，每股盈餘5.65元，雙創新高。

受惠晶圓光罩持續需求暢旺，在稼動率滿載及漲價效益挹注下，台灣光罩2022年2月自結合併營收5.44億元，僅月減1.95％、年增達35.19％，創同期新高、歷史第五高。累計前2月合併營收11億元、年增達28.97％，續創同期新高。

由於晶圓代工廠擴大成熟製程產能，對晶圓光罩需求持續增加，台灣光罩在手訂單暢旺、產能供不應求，訂單能見度已達下半年。法人看好在漲價及擴產效益帶動下，首季營運淡季不淡，可望較去年第四季高檔持穩向上、有機會再創高，全年逐季走揚可期。

為因應客戶需求，台灣光罩同步擴增產能，今年資本支出預算35.57億元，較去年約16億元倍增。董事會決議以總括申報方式辦理現增發行新股7.5萬張、總額度60億元，首波先發行3.75萬張，每股發行價格暫訂80元，用以興建廠房、購置機器設備。