王品集團今（3/8）日召開董事會通過2021年度財報，全年合併營收172億元，受疫情重創，歸屬母公司稅後虧損1億元，每股虧損1.4元，為王品上市以來首度虧損，董事會決議不配發股利，保留資金衝刺2022年營運，盼能恢復穩定獲利。

王品同時公布2022年2月營收，兩岸合併營收16.3億元，微幅年減4.39％，主因2021年農曆春節落在2月，墊高基期。台灣事業群2月營收11.6億元，年增4.96％，創同期歷史新高，受惠農曆春節、情人節、228連假帶動聚餐意願，共7家門店創千萬業績，除「夏慕尼」、「青花驕」、「和牛涮」外，新開幕的和牛麻辣鍋吃到飽「嚮辣」也入榜，「肉次方」台中文心崇德店則是開幕首月就破千萬營業額，創集團最快達標紀錄。大陸事業群2月營收4.7億元，年減21.7％，因疫情持續多點擴散，官方宣導「非必要不聚餐」影響營收。拉長營運周期來看，累計1、2月合併營收33.4億元，年增3.41％，改寫春節旺季的同期歷史紀錄。

展望後市，經過兩年疫情洗禮，全球啟動「經濟防疫新模式」，世人也做好「與病毒共存」的心理準備，王品集團仍看好餐飲市場動能，今年持續以多品牌策略為發展主軸，穩健布局、展店搶市，有望帶動獲利回歸正軌。

去年五月台灣疫情升溫，在「餐飲禁內用」政策下，王品第二、三季營收腰斬、虧損擴大，隨著疫情趨緩，第四季合併營收50.5億元，季增33.87％、年增16.47％，歸屬母公司稅後淨利0.8億元、每股盈餘1.07元，較前兩季虧損大幅轉盈，但仍無法補足全年缺口。

王品大陸事業群全年營收64.4億元，年增36.72％；台灣事業群全年營收107.6億元，年增2.22％，但兩岸同受疫情衝擊，大陸強力執行「動態清零」、總體經濟成長趨緩，台灣也有長達77天禁止餐飲內用，由於外帶外送產品的單價低、成本及包材成本高、及外送平台費用居高不下，使得營業成本、營業費用呈現雙位數跳增，王品集團全年合併營業虧損0.21億元。

王品集團相信「人才」是餐飲業永續發展的核心價值，第二、三季雖受疫情重擊，但王品集團仍堅持不裁員，盡力保障同仁工作權益，恪盡企業社會責任，也未因疫情停下創新腳步，持續推動「多品牌」策略，在疫情期間積極「汰弱留強」，關閉獲利狀況未達標的品牌和門店，認列兩岸處分損失2.32億元。王品集團表示，未來會以更嚴謹的態度，滾動調整營運體質、穩健發展新品牌。

王品集團表示，2021年因疫情影響獲利，但隨著疫情趨緩，第四季營收反彈、獲利回穩，持續觀察到2022年1、2月春節旺季，營收創歷史新高，顯示疫情平穩、消費信心恢復，餐飲業後續表現仍值得期待。