耕興(6146)董事會通過2021年第四季及全年財報，第四季營收為11.08億元，合併毛利率50％，歸屬於母公司稅後淨利為2.69億元，每股盈餘為2.77元，單季營收與獲利僅次於去年第三季，為歷年同期新高及歷史次高。累計2021年全年營收43.2億元，年增22.94％，合併毛利率50％，合併營業淨利率33％，歸屬於母公司稅後淨利為10.68億元，每股盈餘11.01元，首度賺進超過1個股本，獲利創歷年新高。耕興董事會擬配發每股現金股利9.0元，以昨日收盤價計算，現金殖利率4.43％。

耕興表示，受惠5G NR、WiFi 6E帶來的需求，使得行動通訊與CPE產品、高階無線網通產品等檢測案件量增加，整體營運數字表現亮麗。

由於5G FTA功能性測試最新法規的更新要求，耕興今年上半年將完成5G FR1/FR2最新版本的設備擴充，單一機種在5G FTA最新法規測試時數上的增加，將帶動整體營收的提升。

而為配合最新法規檢測需求，董事會也決議通過設備採購案，金額接近新台幣3億元。耕興指出，5G NR測試實驗室需同時具備各國政府機關要求的強制性法規測試、CTIA組織及歐美電信業者要求的OTA天線性能測試、PTCRB/GCF組織要求的FTA功能性測試及電信業者要求的Field Trial實網測試。能提供前述四大類測項的5G行動通訊產品測試解決方案的檢測業者，才能稱作擁有完整測項的「5G NR測試實驗室」。

耕興在5G NR相關領域提供最頂尖檢測技術的實驗室，今年繼續成為高通「Qualcomm Authorized Lab」新年度的5G檢測合作夥伴，也因為長期在4G、5G FTA最新法規版本設備上的不斷投入與擴充，持續推升公司獲利來源之一。