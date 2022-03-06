在香港持續嚴峻的第五波疫情下，香港特區政府政務司司長李家超近日在接受中新社專訪時表示，「未來兩、三個月是穩控疫情的關鍵時刻，特區政府會切實負起主體責任，並用好中央的大力支持。」

在防控上，李家超介紹，在「早發現」方面，港府請求大陸中央協助提升檢測力量，並已廣泛派發快速檢測包，供市民監察自己及家人有否受感染，並會針對較高風險樓宇進行更多「圍封強檢」行動。目前香港檢測能力已增加一倍，並不斷加大，因此將推行「全民強制檢測」，目前正在全面細化方案，

另外為了達到「早隔離」，港府也正全力設立更多社區隔離設施，預估總數可超過7萬個單位或床位，包括改裝三座未入夥的公共屋邨樓宇和兩個大型的過渡性房屋項目、租用商業酒店，以及中央援建的九個社區隔離及治療設施。

觀察香港第五波疫情為何如此嚴峻？李家超認為，第五波疫情從2021年12月底開始，Omicron毒株比其他毒株更加具有驚人的傳播力，感染病例數字在短時間內幾何級上升，形勢嚴峻。

他坦言港府不斷投入所有資源加強各個抗疫環節的能力，但病毒擴散速度之快，大大超出了港府3方面的負荷能力，出現了嚴重的瓶頸，包括超出了檢測能力、超出了隔離設施的數量、以及對治療確診者設施的承受能力製造莫大的壓力。