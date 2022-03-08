香港快篩呈報平台昨（7日）終於正式推出，患者呈報後將收到隔離令或檢疫令，港府會再抽樣上門複檢。香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜今（8日）表示，香港衛生防護中心每日公布的確診數字未能反映實際疫情，過去2、3日病例回落至2萬多3萬「只是假象」，認為要考慮到快篩染疫的個案，才能評估第5波疫情是否已見頂。

林緯遜指出，待相關申報數字確認之後，會對目前香港感染人數較清楚，對於有多達20萬市民等待進入平台，他感到不意外，而暫時難以估算有多少比例的確診市民會申報。

他續指，港府早前宣布快篩同樣被視為確診個案之後，不少市民已由核酸測試轉為進行快篩測試，而相關申報平台剛開始運作，市民未必習慣和掌握填寫所需的資料，要留心衛生防護中心指示。

另外，林緯遜稱，現階段要推行全民強制檢測是有相當大困難和風險，如果篩查出大量確診者，但未能提供足夠隔離設施，檢測效能的確會打折扣。他認為眼前立即要解決的問題，是將資源分配給公立醫院急症室，解決出現大量重症或安養院患者，強調要為他們提供適切治療。