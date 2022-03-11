台南今天新增4起確診個案，其中2位為鹽水人，與鹽水家族確診個案同里；另2人為情侶檔，白河區案20261曾與確診的新營區某醫院藥師足跡重疊，5日參加東山玉米迷宮活動，但衛生局表示，雖曾與確診者同框，感染源仍待釐清。市長黃偉哲說，4個案初步匡列304人，採檢均陰性，後續將再擴大匡列。

黃偉哲說，鹽水2案與原先設計師傳染鏈經基因定序，跟原先確診的人有足跡重疊，基因定序符合，屬於鹽水家族傳播鏈，至於白河情侶檔還要再做進一步的疫調釐清。他呼籲，該出來篩檢要出來篩檢，今新增4例，3例是主動篩檢出來的陽性個案，他說，昨天全台＋0，但今天台南就增加4例，且CT值都很低，從初期趕快找到確診者，也能避免疫情繼續傳播。

衛生局長許以霖指出，台南新增4名個案，分別為白河區30多歲女性案21261、鹽水區70多歲女性案21262、鹽水區70多歲男性21263、新營區30多歲男性21297。案21262、21263兩人為夫妻，與案20912、20973、20974、20995為同里里民，因為跟確診者同里，之前倒垃圾也有接觸，到衛生所快篩，發現確診。

案21261及案21297為男女朋友，案21261曾與新營區某醫院藥師案21083有相同足跡，都曾於5日參加東山區玉米迷宮食樂趣活動，但案21261上午11點到11點15分在場，藥師案21083為中午12點26分到下午4點。而案21261確診後，匡列男友也確診。

衛生局也公布相關足跡，案212612月26日至3月9日活動範圍包含新營第一市場、安平老街、華南銀行新營分行、樂市購LesCo美式百貨、2022東山區玉米迷宮食樂趣、全聯福利中心-白河國泰店、金玉堂文具批發廣場白河店等地。

衛生局提醒，曾參加東山玉米迷宮食樂趣的民眾或足跡相關，可至東山區衛生所領取快篩。另，市民如曾與確診個案足跡重疊，也請於鹽水、白河區開設篩檢站期間前往篩檢，以發現可能感染源並即時阻斷。