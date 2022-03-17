新冠肺炎本土疫情趨緩，今日本土個案再度+0，是3月10日以來第3次0確診，另新增91例境外移入個案，其中41例為航班落地採檢檢出，而今天新增的境外移入個案多是來自南亞與東南亞地區。
今日新增境外移入個案為34男、57女，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自菲律賓(19例)、越南(13例)、法國、印尼及泰國(各4例)、美國、荷蘭、香港、瑞士及英國(各2例)、伊朗、緬甸、馬來西亞、韓國、波蘭、新加坡、巴西及巴基斯坦(各1例)移入，另29例調查中。入境日介於今年2月16日至3月16日。
指揮中心統計，截至目前國內累計21,583例確診，分別為6,036例境外移入，15,493例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。2020年起累計853例死亡，其中839例本土、14例為境外移入。
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