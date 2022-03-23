2022智慧城市論壇近期爆出缺這個案，所有外賓都被隔離，若無法視訊處理就需要停辦論壇。由於確診者是到了旅館才被採檢，外界關注未來是否可統一改為機場採檢。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今回應，機場統一採檢會有停機坪的問題，飛機要清消、移動，牽涉的範圍很大，指揮中心剛將南韓列為落地採檢國家之一，還要看看量能如何。若專案泡泡的專車接送管理得好，就不會有問題。對於邊境，指揮中心也在評估恢復風險分級，了解哪些國家的疫情已經降到可以接受的程度。

陳時中今出席立法院衛環委員會，會後針對智慧城市論壇案表示，站在指揮中心防疫的立場，是希望專案泡泡可以當天採檢，及早找出病人。至於要在什麼處所採檢，若是唾液採檢，因會回到旅館，就有計程車的管理問題。專案泡泡若在旅館採檢，就需要專人、專車接送，如果有搭配好其實都可以。

外界關注，未來是否能將專案泡泡一律改為機場採檢。對此，陳時中表示，機場統一採檢會有停機坪的問題，加上飛機要清消、移動，牽涉的範圍很大。指揮中心剛把南韓列為落地採檢國家，還需要看量能如何。落地採檢的推動雖然麻煩、辛苦，但是也有降低風險的好處，若不是落地採檢，那防疫計程車就要做好管理。

經陳時中了解，2022智慧城市論壇的展覽不會停，但是由於全部的外賓都被隔離，論壇除非能有視訊，否則則是停辦。昨天的台北之夜，外賓和本地人都有做好區隔，本地的人員有戴著N95口罩，相對安全。至於大數據中心的工作人員也都有防護，要注意自主健康管理。

另一方面，近期邊境陽性率高，外界關注是否影響所短檢疫天數的進度。陳時中表示，縮短檢疫天數後，會有一定有比例漏出。因應需要，指揮中心也在評估恢復風險分級，例如哪些國家的風險已降到我們可以接受的程度。前段時間有記者詢問，高風險、低風險國家為何不弄，當時大家的疫情都很嚴重，全部都是高風險，但最近開始有些地方疫情慢慢過去，指揮中心會再評估。