新北確診子女就讀南港某國小、內湖某國中衛生局急造冊採檢。（摘自北市衛生局直播）

新冠肺炎本土疫情持續升溫，國立海洋科技大學一名老師（案23022）日前確診，他的妻子在北市某國中任職，並有2名子女在萬華區某幼兒園和國小就讀，北市衛生局證實，今天都已協助採檢；另外，曾與海洋科技大學老師（案23022）一同到銀河小吃店的40多歲新北市汐止區女性（案23023）也在28日確診。據了解，案23023有2名就讀南港某國小、內湖某國中的小孩，北市衛生局29日證實，會安排有風險的師生造冊採檢。