新北確診案子女就讀北市2校 衛生局急造冊採檢 16:352022/03/29 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新冠肺炎本土疫情持續升溫，國立海洋科技大學一名老師（案23022）日前確診，他的妻子在北市某國中任職，並有2名子女在萬華區某幼兒園和國小就讀，北市衛生局證實，今天都已協助採檢。（示意圖，郭吉銓攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北確診子女就讀南港某國小、內湖某國中衛生局急造冊採檢。（摘自北市衛生局直播） 新冠肺炎本土疫情持續升溫，國立海洋科技大學一名老師（案23022）日前確診，他的妻子在北市某國中任職，並有2名子女在萬華區某幼兒園和國小就讀，北市衛生局證實，今天都已協助採檢；另外，曾與海洋科技大學老師（案23022）一同到銀河小吃店的40多歲新北市汐止區女性（案23023）也在28日確診。據了解，案23023有2名就讀南港某國小、內湖某國中的小孩，北市衛生局29日證實，會安排有風險的師生造冊採檢。 彰化確診夫妻曾到苗栗開會、用餐 苗縣採檢10人全陰性 勞保局電話服務中心人員確診 接觸者60人PCR採檢 #新冠肺炎 #台灣 #海洋科技大學 #採檢 #銀河小吃店 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大潭電廠擴大採檢增2員工、2家屬染疫 鄭文燦下午親說明 11:162022/03/28 生活 海大教授到小吃店消費染疫再傳1學生 將設前進篩檢站 15:522022/03/28 生活 海大教授跑小吃店確診 妻任職介壽國中 北巿今急篩240人 10:292022/03/29 生活 不明感染源確診增 指揮中心公布免費拿快篩試劑地圖 14:282022/03/29 生活 海洋大學擴大採檢2664人 增1男學生確診 12:542022/03/29 生活 竹北安興國小童3採陰轉陽確診 Ct值曝光 1高中預防性停課 10:492022/03/29 生活 大潭新豐宿舍群聚案 竹縣＋4 移工交通車司機與家人確診 14:582022/03/28 生活 大潭電廠群聚＋1 竹北國小童確診 87名師生停課 09:092022/03/29 生活 彰化爆夫妻確診 幼兒園緊急消毒 漏夜採檢逾200人 14:262022/03/29 生活 大潭電廠群聚延燒 擴大採檢724人結果出爐 22:042022/03/28 生活 勞保局員工確診 匡列69名接觸者PCR採檢出爐 11:062022/03/29 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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