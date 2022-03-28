觀音大潭電廠群聚案持續延燒，桃園赴職場擴大採檢130人，篩出1位台電經理確診，今緊急再擴大匡列284人採檢中，晚間結果出爐全員陰性。另外中平國小居隔10位志工家長及教職員採檢也皆陰性。連同下午出爐的東勢國小430師生也陰性，總計今專案採檢724人都無新增確診者。

中央流行疫情指揮中心今（28）日公布桃園新增4例本土個案，市長鄭文燦表示，桃園今日新增2名大潭電廠外包廠商員工及2名同住家人，共4名確診個案（案22948、22949、23025、23026），年齡分別為不足10歲及60多歲。目前大潭電廠移工群聚感染案，多為新竹新豐移工宿舍員工確診，但市府獲知群聚案的第一時間，便進行最大的匡列及採檢，昨（27）日已採檢130人，篩出1名台電主管，因往返工地巡視而染疫確診，其居住地為台北，列為台北個案（案23024），針對此案，已擴大採檢284人，晚間結果出爐全陰性。

鄭文燦提到，因為發生大潭電廠移工群聚感染事件，外包廠商員工案22948、22949自行購買快篩採檢陽性，再至醫院採檢後確診，CT值分別為21及17，市府並已分別匡列居隔9人、15人；而案22948的同住女兒（案23026）就讀平鎮東勢國小，因父親確診，經匡列居隔及採檢後確診，Ct值31.3；案22949的妻子（案23025）為中平國小志工，因先生確診而匡列居隔及採檢，採檢後確診，Ct值25.2。

鄭文燦指出，市府依照學校防疫停課原則，針對平鎮東勢國小確診者班級的師生進行居隔及停課10天、其餘班級停課7天，也針對全校師生及匡列居隔者的家長採檢430人，傍晚結果出爐都陰性；而中壢中平國小因確診志工（案23025）未直接接觸學生，市府安排10名近距離接觸者進行採檢及居隔，結果也都陰性，學校並未停課。