蔡英文受邀以視訊方式與日本前首相安倍晉三進行對談，就台灣加入CPTPP、台灣跟日本共用情資，以及烏克蘭情勢與區域局勢等各面向議題交換意見。

談起安倍晉三先前曾發出「台灣有事就是日本有事，也就是美日同盟有事」，有些人認為他已不是首相，不必在意。但筆者認為日本狼子野心不能輕忽他們的包藏禍心。因此，這種言論值得我們深思與警惕，尤其蔡英文還跟他對談，為了台灣的長治久安，我們籲「蔡英文們」應懸崖勒馬。

前不久有些台灣學者認為，日本比較關注東海，美國比較關注南海，過去東海的釣魚台問題與南海的島域問題都各自存在，但夾在兩海之間，還有台海也變成了世界關注的焦點。也因此，安倍的言論正是「借題發揮」，以進行「強軍擴武」的企圖，近日他可能要巡迴拜訪鄰近國家，還拋出「核共享」等話題，正是實現軍國主義復辟的陰謀，當然也附和了美國的亞太戰略和鞏固第一島鏈的決心。

這次的對談，蔡英文還意有所指地強調，任何以片面武力改變現狀，絕不容許在印太地區發生。安倍晉三形容這次對談為「驚喜橋段」，相信中國大陸必然就提出強烈的抗議。但在熱頭上的的蔡英文，自然不予理會，反而會感謝安倍常年力挺台灣，還感謝日本政府和日本國會去年對台灣疫苗的支持，同時還支持台灣申請加入CPTPP。我們大膽揣測，蔡英文不顧民意的強烈反彈，堅持要進口日本的核食，當然就是要強化「台日同盟」的決心。

有良心的中國人，都應牢記日本發動侵華戰爭，屠殺中國人死傷將近四千萬，其中台灣就有60多萬，犯下姦殺掠奪的罪刑罄竹難書。我們或可原諒，但不能忘記史實。

我們剖析日本或安倍晉三所有的言論和做法，揣摩日本正站在歷史的十字路口，因為它的周圍有四大強國，中國、俄羅斯、美國、韓國，在歷史上日本都與這四國進行過全面的戰爭，且都留下血腥殘暴的仇恨。那麼今天日本內心深處是既自卑又自大的，甚至還夾雜著亡國感的威脅，所以他無奈地選擇了當年投下兩顆原子彈的美國。

再從全球的戰略發展來觀察，我們奉勸日本，美國國力必將會衰落，中國大陸的運勢將會更強大，所以日本人應該深思李光耀講過的一句話，「中國的國力，過30年後將會超越美日的總和，那個時候，日本不可能再依賴美國跟中國永遠對抗」。

因此，日本應該轉向思考，跟愛好和平的中國作為永遠的夥伴，日本才能安然無恙。就像今天的烏克蘭一樣，如果當初做好跟俄羅斯相處，烏克蘭的命運則完全改觀。同樣的，現在的台灣靠著美國「倚美謀獨」，以為美國和那些跟班，可以增加自我的能量，壯大自己的勢力，而跟中國大陸永遠對抗下去，也因此台灣也要認真地反思，如何跟中國大陸相處才能永保太平，人民才能永遠安居樂業。此時此際日本和台灣必須做出面對「歷史必然」的明智抉擇。(作者為前立法委員)

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