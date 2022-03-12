新營區30多歲男性個案21297的足跡。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

新營區30多歲男性個案21297的足跡。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

台南市從5日到11日累計15起確診病例，今天迎來＋0，針對9日公布確診的藥師及藥師助理2人，衛生局匡列新營某醫院相關病患及人員完成二採，加上昨天公布確診的案21261、21262、21263、21297擴大篩檢，合計1070人篩檢結果今天出爐，皆為陰性。

台南市該波疫情始於鹽水家族成員參加宮廟旅遊團，造成鹽水家族5人確診，家族中的四姊夫案20974被匡列隔離前，搭醫院接駁專車前往復健，8日再增同車4起確診，9日再傳醫院2例，昨天則新增鹽水家族的一對鄰居夫婦也染疫，另外，還有與藥師足跡相關的白河情侶檔也確診，目前感染源還在釐清中。

因應這波疫情，台南市衛生局於鹽水、白河區開設篩檢站供足跡重疊或相關者篩檢，針對昨日公布4名個案21261、21262、21263、21297 擴大匡列相關接觸者，包含案21261職場接觸者76人、白河區衛生所及舉人公廟共篩檢233人、鹽水區衛生所及大莊天月宮篩檢329人、新營區衛生所篩檢66人，加上新營某醫院相關病患及人員二採，目前1070人結果皆為陰性。

另，11日公布之新營區30多歲男性個案21297，經疫調後，個案於進行居家隔離前的活動範圍包含新營第一市場、佳里采藝寢具專賣、劉李床墊、双利冰饌研習所、安平老街、全家便利商店新營帝寶店、新營區福懋自助加油站等地，匡列540位相關接觸者採檢。

台南市長黃偉哲提醒，市民外出應落實個人防護及自我健康監測，並應盡速接種疫苗，平時可運用快篩自我檢測，若有身體不適或疑似症狀應盡速就醫，並誠實告知旅遊史及接觸史。

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