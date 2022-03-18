新冠疫苗開打近1年，累計接種4886萬1874人次，但有媒體報導預防接種受害救濟制度申訴繁瑣、等待時間長、判定太難、民眾求助無門，中央流行疫情指揮中心今對此回應，民眾如接種疫苗後發生疑似不良反應，只須完成填列申請書，由政府代為調閱病歷，資料齊全次日起6個月內完成審定，目前已接獲4485件，已審議294件。

指揮中心表示，根據現行預防接種受害救濟制度，民眾可至接種地衛生局直接提出申請，亦可至疾病管制署全球資訊網預防接種受害救濟案件登錄網頁（https://www.cdc.gov.tw/vicp）進行登錄，續由接種地衛生局協助完成申請程序。

指揮中心發言人莊人祥說明，申請民眾無須繳納任何費用，由政府代為執行病歷調閱，民眾只需完成填列申請書即可；至於診斷證明書、接種前健康評估表、疑似不良反應照片等相關資料可由民眾自行決定是否提供。

莊人祥說明，目前預防接種受害救濟審議小組（VICP）每個月召開兩次會議，半個月後整理會議記錄並上網公告審議結果，針對每一案都會摘要說明，包括打什麼疫苗、什麼症狀、研判和疫苗是否相關、是否給付等。

指揮中心統計，截至2月17日止，共接獲4485件預防接種受害救濟申請，目前已審議294件，其中13件有相關、24件無法確定、257件無關，已給付金額（含救濟、喪葬補助、醫療補助）共1600萬3000元。

莊人祥表示，地方衛生局接獲申請後，事實上需要面臨比較大的問題是資料收集，有關民眾接種前後的病史等相關資料，會耗用比較多的時間；因此會在資料齊全次後，次日起6個月內完成審定。

國內第27輪公費疫苗預約今午截止，本輪共提供100.2萬劑接種量能，共14.8萬人完成預約，預約率14.81％。莊人祥提醒，本輪將在下周一開打，請已預約的民眾如期前往接種。

指揮中心統計，昨（17）新冠疫苗接種共7萬5370人次，目前疫苗涵蓋率第1劑83.26％，第2劑77.85％，第3劑47.61％。