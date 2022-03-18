影音領導品牌圓剛科技（2417）17日傳來贏得台南市政府網路攝影機採購案的消息，今年擬在台南市兩百多間學校、3,600間教室，導入網路攝影機，協助學校打造遠距數位教育環境，可望為今年業績添柴火，受到此利多帶動，圓剛18日股價續揚，雖然漲升力道不強，漲幅均落在2％以內，但股價落底後迄今已譜出連三紅的表現。

圓剛科技近年在直播視訊打下根基，去年又跟進推出多款網路攝影機、會議教學用揚聲器，藉以提供教師、學生以及所有有遠距需求的使用者生動還原的影音，搶進疫情商機有成的圓剛業績也「疫」起揚升。

昨日圓剛又捎來好消息，傳來贏得台南市政府網路攝影機採購案的消息，圓剛科技指出，圓剛的產品均在台灣設計製造，多年來已經為公家機關、各級學校提供不少量身打造的解決方案，本次投入台南一共兩百多所中小學遠距教學的建置，除了可以拉近遠距教學與傳統教學的差距，也希望可以因應仍未停息的疫情，跟上教育數位化的趨勢。

圓剛指出，以往要建置遠距教學環境，必須要在教室架設電子白板、實物投影機等大型設備，但透過超廣角網路攝影機的協助，可以輕鬆提供高畫質、超廣角的教室架設，即便必須改採取遠距授課，網路攝影機輕巧易攜帶、隨插即用的特性，也會是教師授課最大的助力。

著眼於此，圓剛新推出PW315 1080p60超廣角網路攝影機，主打95度的超廣角能涵蓋更多的白板或實體教材畫面，能搭配支架和360度旋轉的特點也讓課堂取景更加自由，60FPS高幀數能清楚捕捉老師的清晰零延遲畫面，內建鏡頭蓋更讓教師保有自己的隱私搭配圓剛CamEngine軟體，數位變焦可以讓照人照物都清楚，再加上美肌濾淨與畫質調整功能，讓老師可以依據環境調整影像亮度與對比，呈現最佳的視訊畫面，也順帶為圓剛的遠距教學帶來換機潮的新契機。